Kurban Bayramı Tatiliyle Diyarbakır'a Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kurban Bayramı Tatiliyle Diyarbakır'a Yoğun İlgi

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Diyarbakır'a her gün binlerce kişi akın ediyor. Otobüs firmaları ek seferler düzenleyerek yoğunluğa çözüm bulmaya çalışıyor. Gelişlerin sürekli arttığı Diyarbakır'a bayram sonrasında da yoğunluk yaşanması bekleniyor.

14.06.2024 15:34
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle batı illerinden Diyarbakır'a her gün binlerce kişi akın ediyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler için otobüs firmalarınca ek seferler başlatıldı. Yoğunluğun yaşandığı Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde her gün binlerce kişi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek için kente geliyor. Günler öncesi başlayan geliş yoğunluğu sürerken, bayram sonrası ise otobüs firmaları gidişler için ek seferlere başlayacak.

Diyarbakır'a gelişlerin sürekli arttığını anlatan otobüs firması müdürü Yahya Akar,  bayram sonrasında gidişlerde de aynı şekilde yoğunluk yaşanacağını söyledi. Okulların tatil olmasıyla yoğunluğun daha da artacağını belirten Akar, "Önümüzdeki günlerde daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Sadece bizim firmamız her gün düzenlediği onlarca seferle binlerce yolcuyu Diyarbakır'a taşıyoruz. Bu hareketliliğin devam etmesini diliyoruz" dedi.

Akar, artan maliyetler nedeniyle kısa bir süre önce bilet fiyatlarına zam yaptıklarını belirterek, bin 500 lira olan Diyarbakır'dan İstanbul'a ulaşım bedeli, bin 700 liraya yükseldiğini aktardı. Akar, emeklilere şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulamasının devam ettiğini belirterek, kimlik kartını gösteren emekliler indirimin yapıldığı sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Tatiliyle Diyarbakır'a Yoğun İlgi - Son Dakika

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