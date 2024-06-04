Kurban Kesimi ve Satışında Cezalar Arttı - Son Dakika
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Kurban Kesimi ve Satışında Cezalar Arttı

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, umuma açık yerlerde kurban satış ve kesimi yapanlara ve kurban atıklarını açıkta bırakan tesislere verilecek cezaların arttığını açıkladı.

04.06.2024 11:12
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ADANA Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, umuma açık yerlerde kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4 bin 810 lira, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını açıkta bırakan tesislere ise 464 bin 585 lira ceza kesileceğini açıkladı.

Kurban Bayramı süresinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, alınan önlemleri anlattı. Yağmur, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 4 bin 810 lira, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını açıkta bırakan tesislere 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 lira idari para cezası verileceğini açıkladı. Yağmur, cezaların geçen yıla göre yüzde 59 arttığını, bu artışın caydırıcılık bakımından olumlu olduğunu söyledi.

'SAĞLIK RAPORU SORULMALI'

Bayram boyunca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin de aralarında bulunduğu grupla denetim yapacaklarını söyleyen Murat Saruhan Yağmur, vatandaşları kasap belgesi olmayan kimseye kesim yaptırmamaları konusunda uyardı. Yağmur, olası kazalara karşı da kurbanları kendilerinin kesmemesi konusunda vatandaşlara öneride bulunarak, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz kesim yerleriyle ilgili hazırlıklarını yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından kurbanlıklar da gelmeye başladı. Hayvanlar muayeneden geçiriliyor. Vatandaşlarımız kulak küpelerine ve mühürlerine dikkat etmeli. Sağlık raporları mutlaka sorulmalı. Biz de bayram boyunca emniyet, zabıta, gıda, tarım il müdürlüğü ekipleriyle sahada olacağız. Kesim yaptırırken de kasapların belgesi mutlaka sorulmalı. Belgesi olmadan kesim yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup cezai işlem uygulatacağız. Kasap olmayanlar kesinlikle kesim yapmamalı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kurban Kesimi ve Satışında Cezalar Arttı - Son Dakika

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