Kurbanlık Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban satış alanlarını denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla ekipler denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlıklara ulaşabilmesi amacıyla Havsa Belediyesi Hayvan Pazarı ile kurbanlık satış alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve kayıt bilgileri, sevk belgeleri, hijyen şartları ve hayvan refahına yönelik kriterler titizlikle kontrol edildi.

Halk sağlığının korunması amacıyla denetimler bayram süresince devam edecek.