İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 5 polis memurunun hafif yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıranların R.A, R.B, M.C.B, M.G, F.A, E.B, F.A, H.O, S.A, H.Y, S.S. ve Ö.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.
"Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, paylaşımında gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getiriliş görüntülerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Kurbanlık Pazarı'nda Polis Eşkıyalarına Saldırı - Son Dakika
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