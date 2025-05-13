Kurbanlıklar Eflani Pazarı'nda Görücüye Çıktı

Kurbanlar pazara girdi

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde kurbanlıklar pazara inmeye başladı.

Eflani Belediyesince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde kurban pazarı kuruldu. İlçe merkezinde kurulan Kurban pazarında kurbanlıklar görücüye çıkarken, besiciler ise ürünlerinin büyük kısmını eritti. Büyük ve küçük baş hayvanların yer aldığı pazarda, vatandaşlar uygun fiyata sıkı pazarlık yaparak kurbanlıklarını almaya başladı.

Besicilik yapan Suat Aslan, kurbanlıklarının yüzde 80'ni sattıklarını söyleyerek, "Bizler kurbana kadar gerekirse hayvanlara bakıyoruz. Kurban almak için gelen herkese yardımcı oluyoruz. Fiyatlar da bu yıl uygun. 75 bin liradan başlıyor. Hayvanlar doğal olarak bakıyoruz, küsve veriyoruz." dedi.

Diğer yandan Eflani Belediyesi ekipleri, vatandaşların bayram sürecini huzur içinde geçirmesi için sahada tam kadro çalışıyor.