Küresel askeri harcamalar 2025'te rekor kırdı: 2,9 trilyon dolar - Son Dakika
Küresel askeri harcamalar 2025'te rekor kırdı: 2,9 trilyon dolar

27.04.2026 11:00
SIPRI raporuna göre, savaşlar ve jeopolitik gerilimler nedeniyle askeri harcamalar 11. kez artarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye 30 milyar dolarla 18. sırada yer alırken, Avrupa'daki artış dikkat çekiyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, 2025'te küresel askeri harcamalar yüzde 9,4 artarak 2,9 trilyon dolara ulaştı ve rekor kırdı. Araştırmacı Xiao Liang, artışın süregelen savaşlar ve jeopolitik belirsizliğe karşı ülkelerin tepkisi olduğunu belirtti. Ukrayna, Gazze ve Sudan'daki çatışmaların etkisiyle bu eğilimin 2026 ve sonrasında da devam etmesi bekleniyor.

Türkiye, 30 milyar dolarlık savunma bütçesiyle 18. sırada yer aldı. Harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 7,2, 2016'ya göre yüzde 94 arttı. Artışta Irak, Suriye ve Somali'deki askeri faaliyetler ile yerli savunma sanayisine yapılan yatırımlar etkili oldu. Savunma sanayisini destekleyen özel fonlara ayrılan pay yüzde 25 artarak toplam harcamaların yüzde 22'sine ulaştı.

Avrupa'da askeri harcamalar yüzde 14 artarak 864 milyar dolara çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası güvenlik algısının değişmesi en büyük etken olarak gösterildi. Almanya, yüzde 24 artışla 114 milyar dolarlık bütçesiyle dünyada dördüncü sıraya yükseldi ve NATO'nun yüzde 2'lik GSYİH hedefini aşarak yüzde 2,3'e ulaştı. ABD'nin harcamaları ise yüzde 7,5 düşüşle 954 milyar dolara geriledi, ancak 2026 bütçesiyle yeni bir artış bekleniyor.

Asya'da Çin, 31 yıldır kesintisiz artışla ikinci sıradaki yerini korurken, Hindistan yüzde 8,9 artışla 92,1 milyar dolarlık bütçeyle beşinci oldu. Askeri harcamaların küresel GSYİH'ye oranı yüzde 2,5'e çıkarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Liang, bu durumun sosyal hizmetler ve kalkınma yardımlarını kısabileceğini, toplumlar üzerinde derin etkiler bırakacağını uyardı.

Son Dakika Güncel Küresel askeri harcamalar 2025'te rekor kırdı: 2,9 trilyon dolar - Son Dakika

İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:53
Tedesco’yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
SON DAKİKA: Küresel askeri harcamalar 2025'te rekor kırdı: 2,9 trilyon dolar - Son Dakika
