Küresel askeri harcamalar 2025'te rekor kırdı: 2,9 trilyon dolar

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, 2025'te küresel askeri harcamalar yüzde 9,4 artarak 2,9 trilyon dolara ulaştı ve rekor kırdı. Araştırmacı Xiao Liang, artışın süregelen savaşlar ve jeopolitik belirsizliğe karşı ülkelerin tepkisi olduğunu belirtti. Ukrayna, Gazze ve Sudan'daki çatışmaların etkisiyle bu eğilimin 2026 ve sonrasında da devam etmesi bekleniyor.

Türkiye, 30 milyar dolarlık savunma bütçesiyle 18. sırada yer aldı. Harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 7,2, 2016'ya göre yüzde 94 arttı. Artışta Irak, Suriye ve Somali'deki askeri faaliyetler ile yerli savunma sanayisine yapılan yatırımlar etkili oldu. Savunma sanayisini destekleyen özel fonlara ayrılan pay yüzde 25 artarak toplam harcamaların yüzde 22'sine ulaştı.

Avrupa'da askeri harcamalar yüzde 14 artarak 864 milyar dolara çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası güvenlik algısının değişmesi en büyük etken olarak gösterildi. Almanya, yüzde 24 artışla 114 milyar dolarlık bütçesiyle dünyada dördüncü sıraya yükseldi ve NATO'nun yüzde 2'lik GSYİH hedefini aşarak yüzde 2,3'e ulaştı. ABD'nin harcamaları ise yüzde 7,5 düşüşle 954 milyar dolara geriledi, ancak 2026 bütçesiyle yeni bir artış bekleniyor.

Asya'da Çin, 31 yıldır kesintisiz artışla ikinci sıradaki yerini korurken, Hindistan yüzde 8,9 artışla 92,1 milyar dolarlık bütçeyle beşinci oldu. Askeri harcamaların küresel GSYİH'ye oranı yüzde 2,5'e çıkarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Liang, bu durumun sosyal hizmetler ve kalkınma yardımlarını kısabileceğini, toplumlar üzerinde derin etkiler bırakacağını uyardı.