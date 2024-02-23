Küresel Büyüme Çözümlerine Odaklanan Avrasya Ekonomi Zirvesi, İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Küresel Büyüme Çözümlerine Odaklanan Avrasya Ekonomi Zirvesi, İstanbul'da Gerçekleşti

Küresel Büyüme Çözümlerine Odaklanan Avrasya Ekonomi Zirvesi, İstanbul\'da Gerçekleşti

İstanbul'da düzenlenen 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi, küresel büyümenin önündeki zorluklara odaklanıyor. Zirvede barış, iklim değişikliği, su tedariki ve yapay zeka gibi küresel meseleler ele alınıyor. Etkinliğe 40 ülkeden 300'ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen ve iş insanı katılıyor.

23.02.2024 14:12
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İSTANBUL, 23 Şubat (Xinhua) -- 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi Çarşamba günü İstanbul'da başladı. Zirve, küresel büyümenin önündeki zorluklara yönelik çözümlere odaklandı.

İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen "Krizlerden İstikrara, Kapsayıcı Bir Dünya İnşa Etmek" başlıklı zirvede barış, iklim değişikliği, su tedariki ve yapay zeka gibi küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğe gönderdiği mesajda, özellikle devam eden çatışmaların küresel ekonomiyi baltalamasıyla, dünya genelinde krizlerden kaynaklanan bir belirsizlik döneminde bu zirvenin önemli olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise zirveye gönderdiği mesajda zirvenin, bölgesel işbirliğinin ekonomik gelişimine yapacağı katkıya işaret etti.

Zirvenin açılışında ev sahibi vakfın başkanı olarak konuşma yapan Akkan Suver, uluslararası toplumu dünyadaki krizlere çözüm bulmak için diyalog ve işbirliğini geliştirmeye çağırdı.

Dünyanın şu anda çatışmalar, iklim değişikliğiyle ilgili sorunlar ve ekonomik durgunluk gibi meselelerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Suver, "Bu koşullar altında, Asya'dan Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'ya kadar uzanan Kuşak ve Yol İnisiyatifi barış, birlik ve işbirliği için yol haritamız olacak" dedi.

İki günlük etkinliğe yaklaşık 40 ülkeden 300'ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen ve iş insanı katıldı.

Kaynak: Xinhua

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