Küresel Enerji Piyasalarında Dalgalanma: Petrol Fiyatları Yükseliyor

Küresel enerji piyasaları yeni bir dalgalanma sürecine girdi. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik sorunları nedeniyle petrol fiyatlarının hızlı yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerle Brent petrol fiyatı 110 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü WTI 113 dolar bandına ulaştı. Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sini taşıması, fiyat hareketlerini belirleyici hale getirdi.

Petrol piyasasında nadir görülen bir fiyat dengesizliği yaşandı; normalde Brent petrolün WTI'dan daha yüksek işlem görmesi beklenirken, bu durum arz-talep dengesinin bozulduğunu gösteriyor. Uzmanlar, Orta Doğu kaynaklı arz riskleri nedeniyle ABD petrolüne artan talep ve Avrupa ile Asya'nın alternatif kaynaklara yönelmesini bu tersine dönüşün nedenleri olarak belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından OPEC+ grubu piyasayı dengelemek için üretim artışı planları yapıyor, ancak analistler bunun yeterli olmayabileceğini düşünüyor.

Enerji piyasalarındaki gelişmeler, petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı. Uluslararası kuruluşlar, kısa vadede fiyatların yüksek kalabileceğini ve Brent petrol için 95-115 dolar bandının yeni denge aralığı olabileceğini belirtiyor. Risklerin artması halinde fiyatın 120 dolara yaklaşabileceği, ancak talep yavaşlaması veya OPEC üretim artışlarıyla 90 dolar seviyesine geri çekilebileceği değerlendiriliyor. Rusya'nın Urals petrolü, küresel rallinin etkisiyle son 13 yılın en yüksek seviyesi olan 90 doların üzerine çıktı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, İran savaşı nedeniyle küresel enerji piyasasında yaşanan şokun tarihi bir krize dönüşebileceği uyarısında bulundu. Birol, mevcut gelişmelerin petrol fiyatlarını ve enerji arz güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, nisan ayı için 'kara senaryo' riskine dikkat çekti. IEA'ya göre, günlük yaklaşık 11 milyon varil petrol arzı risk altında, bu da 1970'lerdeki petrol şoklarından daha büyük bir kayba işaret ediyor.