Küresel Güney'in Güçlenmesi Vurgulandı - Son Dakika
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Küresel Güney'in Güçlenmesi Vurgulandı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Güney'in birleşerek kalkınma sağlaması gerektiğini belirtti.

07.03.2025 15:58
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Güney ülkelerinin güçlenmesi, birlik olması ve kalkınma için çalışması gerektiğini söyledi.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "Çağımızın en belirleyici özelliği, Küresel Güney'in öne çıkan ve artan gücüdür" dedi.

Wang, küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 40'ına karşılık gelen ve küresel büyümeye yüzde 80 gibi yüksek oranda katkıda bulunan Küresel Güney ülkelerinin, dünya barışının korunması, dünya kalkınmasına yön verilmesi ve küresel yönetişimin iyileştirilmesinde kilit öneme sahip bir güç olduğunu belirtti.

Wang, "Dünyaya istikrar getirmenin ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin anahtarı Küresel Güney'in elindedir" dedi.

Endonezya'nın yılın başında BRICS'e tam üye olduğunu, 9 ülkenin de ortak statüsüyle BRICS ailesine katıldığını hatırlatan Wang, BRICS'in Küresel Güney'in büyüme motoru ve bölgede işbirliğinin belkemiği haline geldiğini söyledi.

Bu yıl Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine, Brezilya'nın BRICS zirvesine, Güney Afrika'nınsa G20 zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlatan Wang, "Dünyaya karşı tek ses olmalı, ortak çıkarlarımızı korumalı ve küresel yönetişimdeki temsil gücümüzü ve sesimizi kararlılıkla artırmalıyız" dedi.

Wang, "Kalkınmayı uluslararası gündemin odağında tutmalı, ivmesini daha da artırmalı, kapasitemizi yükseltmeli ve modernleşme yolunda el ele ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Güney'in Güçlenmesi Vurgulandı - Son Dakika

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