Küresel İnovasyon Zirvesi İstanbul'da gerçekleştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küresel İnovasyon Zirvesi İstanbul'da gerçekleştiriliyor

İstanbul, Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde Küresel İnovasyon Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirve, yeşil ve dijital dönüşüm konularına odaklanarak araştırma ve inovasyon trendlerini paylaşma ve işbirlikleri oluşturma fırsatı sunuyor. Etkinlik kapsamında Türkiye Eureka İnovasyon Ödülleri de takdim edilecek.

13.06.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel İnovasyon Zirvesi, Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye İstanbul, Türkiye'nin Eureka Dönem Başkanlığında ilk kez ev sahipliği yapıyor. 2023-2024 döneminde Eureka Başkanlığı, Türkiye tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda yürütülüyor.

Yeşil ve dijital dönüşüm konularına odaklanan Küresel İnovasyon Zirvesi kapsamında, tematik paneller, sunumlar ve ülke tanıtımları gibi çeşitli oturumlar yer alıyor.

Zirve, katılımcılara araştırma ve inovasyondaki en son trendler ve en iyi uygulamalarla etkileşimde bulunabilecekleri kapsamlı bir platform sunuyor. Zirvede, katılımcıların proje fikirlerine ortaklar bulabilmeleri için sunumlar yapabilecekleri ve ikili görüşmeler gerçekleştirebilecekleri ortamlar bulunuyor.

Eureka üyesi 47 ülkeden 2 binin üzerinde üst düzey katılımcı, alanında lider firma, inovasyon lideri, sanayi kuruluşu ve KOBİ'nin de yer aldığı zirvede, çok sayıda ülkeden paydaşa, proje ortaklığı oluşturma ve ikili görüşme yapma fırsatı sunuluyor.

"Zirve, işbirliği ve yeniliği teşvik etme misyonu taşıyor"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, zirvenin, işbirliği ve yeniliği teşvik etme misyonunu taşıdığını ve bu doğrultuda önemli katkılar sağladığını söyledi.

İnovatif yaklaşımların yalnızca mevcut zorlukları ele almakla kalmayıp, gelecekteki sorunlara nasıl yanıt verileceğini de ortaya koyduğunu belirten Mandal, ulusal ve uluslararası işbirliği konularında önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Eureka Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan da kişilerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu etkinliğin, ortaklıklar kurulması ve inovasyon vizyonunun benimsemesi için fırsat olduğunu söyledi.

Doğan, "Eureka'nın misyonu, dünya pazarlarında sanayi ve araştırma kuruluşlarının rekabetçiliğini artıran ileri teknolojiler, ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik etmektir." dedi.

Türkiye Eureka İnovasyon Ödülleri takdim edilecek

Zirvenin ilk gününde "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Üretim", "Türk Şirketleri ve Kümeleri: Karşılıklı Sinerji", "Türkiye'de Yeşil Dönüşüm" ve "Türkiye'de Dijitalleşme" başlıklı oturumların da aralarında bulunduğu birçok oturum gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil'in moderatörlüğündeki "Liderler ve politika yapıcılar yeşil dijital geleceğe nasıl hazırlanabilir?" başlıklı oturumda yeşil ve dijital dönüşüm ele alındı.

Zirvenin ikinci gününde Eureka kapsamında desteklenen başarılı projelere de Türkiye Eureka İnovasyon Ödülleri takdim edilecek.

Küresel İnovasyon Zirvesi, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

İnovasyon Zirvesi, Dijital Dönüşüm, İstanbul, Türkiye, Etkinlikler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel İnovasyon Zirvesi İstanbul'da gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
16:09 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul’a geldi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi
15:54 Emine Erdoğan ve İspanya Başbakanı’nın eşinden dünyaca ünlü müzeye samimi ziyaret Emine Erdoğan ve İspanya Başbakanı'nın eşinden dünyaca ünlü müzeye samimi ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:08:21. #1.11#
SON DAKİKA: Küresel İnovasyon Zirvesi İstanbul'da gerçekleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement