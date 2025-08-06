Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye Destek İçin Yola Çıkıyor - Son Dakika
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Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye Destek İçin Yola Çıkıyor

06.08.2025 15:02
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Türkiye, İsrail ablukasını kırmak için Gazze'ye insani yardım götürecek filoya destek veriyor.

Türkiye'deki aktivistler ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan ve açlığa sebep olan ablukasını kırmak amacıyla İspanya ve Tunus'tan Gazze Şeridi kıyılarına doğru yola çıkmaya hazırlanan Küresel Kararlılık Filosu'na destek verecek.

Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonu, Ümmet Hareketi Derneği genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Delegasyon sözcüsü Hüseyin Durmaz, filonun temel hedefinin Gazze'ye deniz yoluyla ulaşarak insani yardımları doğrudan ulaştırmak, Filistin meselesini yeniden dünya gündemine taşımak ve İsrail'in sistematik soykırımını görünür kılmak olduğunu söyledi.

Türkiye delegasyonu olarak filo hazırlıklarının tamamlanmasında, katılımcı ve destek ağlarının oluşturulmasında aktif rol aldıklarını belirten Durmaz, "Türkiye'den de farklı kesimlerden gönüllülerin ve aktivistlerin bu misyona katılması için hazırlıklar devam etmektedir. Bu hazırlıklar yalnızca yerel çabalarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen desteklerle küresel bir dayanışma hattına dönüşmektedir. Küresel Kararlılık Filosu, Avrupa, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Arap coğrafyasından 40'tan fazla ülkenin birleşmesiyle oluşmuştur." dedi.

Filoya dünyanın dört bir yanında çok sesli bir katılımın olacağını ifade eden Durmaz, "Tamamen barışçıl ve şiddetsiz olan bu misyon çerçevesinde gemiler beslenme paketleri, bebek maması, medikal malzeme ve temel insani ihtiyaçları kapsayan acil yardım malzemelerini taşıyacaktır." diye konuştu.

Organizasyonun bağımsız, sivil karakterli ve çok uluslu ortak aklın ürünü olduğunu dile getiren Durmaz, "Bu çaba, küresel halk hareketlerinin ivmesini sürdürmek, Gazze ablukasını fiilen kırmak ve halklar arası dayanışmayı yükseltmek için somut bir adımdır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Türkiye, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye Destek İçin Yola Çıkıyor - Son Dakika

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