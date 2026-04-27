Küresel Piyasalar Kritik Haftaya Giriyor: Teknoloji Devlerinin Bilançoları ve Fed Kararı Bekleniyor

Küresel piyasalar için kritik bir haftaya girilirken, yatırımcılar teknoloji devlerinin bilanço rakamlarına odaklandı. S&P 500 haftalık %0,6, Nasdaq %1,5 yükselirken, Dow Jones %0,4 kaybetti. Bu hafta Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta ve Apple bilançolarını açıklayacak. Ayrıca Fed'in faiz kararı ve PCE enflasyon verileri takip edilecek. Fed'in faizi sabit tutması beklenirken, Powell hakkındaki soruşturmanın düşürülmesi piyasaları rahatlattı. Teknoloji hisseleri son bir ayda %13 getiri sağladı ve bu haftaki bilançolar, İran'daki savaşın etkilerinin ilk gerçek testi olarak görülüyor.