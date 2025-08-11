Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yol Alıyor

Küresel Sumud Filosu organizasyonuyla, yaklaşık 50 ülkeden Filistin'e destek verenlerin katılımıyla Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için onlarca gemi, ağustos ayının sonunda yola çıkmak için gün sayıyor.

Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının birleşimiyle oluşan Küresel Sumud Filosunun Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, organizasyona ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hazirandaki Küresel Gazze Yürüyüşü (Global March to Gaza) ile küresel vicdanın uyandığına dikkati çeken Durmaz, Gazze'deki abluka kırılana kadar bunun etkinliğinin süreceğini söyledi.

Durmaz, "Özellikle ramazan ayından beri tam abluka süreci, küresel vicdanın harekete geçmesinin bir itici gücü olmuştu. Hatırlarsanız (Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan) Madleen gemisi yola çıkmıştı, Tunus'tan Sumud Konvoyu yola çıkmıştı ve bizler de hava yoluyla Refah'a ulaşmayı planlamıştık ve Ariş'te çok şiddetli bir engellemeyle karşı karşıya kaldık." dedi.

Bunun ardından bu 4 girişimin hep birlikte daha güçlü hareket etmesi ve ambargoyu kırmak için mutabakata vardıklarını hatırlatan Durmaz, en etkili yolun, deniz üzerinden olacağına karar verdiklerini belirtti.

Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlük Filosu, Sumud Konvoyu ve Küresel Gazze Hareketi bir araya geldi. Daha sonra bu ekibe Malezya'nın Sumud Nusantara adlı organizasyonu da dahil oldu ve bir üst çatı olarak Küresel Sumud Filosu'nu kurduk. Bu, tamamen sivil, barışçıl ve hedefi, Gazze'deki soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmak olan bir hareket. Küresel Gazze Hareketi olarak yapacağımız eylemi tanımladık. Ağustos ayının sonu itibarıyla onlarca gemiyle Gazze'ye doğru yola çıkacağız ve bu ablukayı kırmak için ortak irade göstereceğiz. İnanılmaz bir ilgi ve talep var çünkü artık Gazze'de yaşananların tahammül edilebilir bir yönü yok yani insanlar, artık bu durumu kaldıramıyor."

Deniz yoluyla ablukayı kırmak için bir güzergah ve hedef belirlemelerinin yanı sıra dünya genelinde karasal eylemlerin de yapılacağına işaret eden Durmaz, BM Antlaşması'na göre "Savaş zamanında dahi hiçbir ülkeye gıda ambargosu uygulanamaz." yönünde bir maddenin olduğunu hatırlattı ve Gazze'deki ambargoyu kırmanın bu anlaşmada imzası bulunan ülkelerin harekete geçmesi için eş zamanlı eylemler yapacaklarını söyledi.

Durmaz, "Bizim de bu eylemdeki amacımız, deniz yoluyla Gazze'ye uygulanan ambargoyu, ablukayı kırmak. İnsani yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve protez gibi şu an Gazze halkının ihtiyaç duyduğu malzemeleri taşıyacağız ve onlara götüreceğiz." diye konuştu.

İsrail makamlarından izin almak gibi bir girişimde bulunmalarının mümkün olmadığını ve Gazze'de yaşananlara yol açanın Tel Aviv yönetimi olduğunu kaydeden Durmaz, İsrail'i uyguladığı ablukayı kaldırmaya zorlamak durumunda olduklarını dile getirdi.

Durmaz, uluslararası sulara çıkmak için birtakım kuralların bulunduğunu ve bununla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyerek, "Her yerden, ülkeden, görüşten ve ideolojiden insanlar, böyle bir gemi olursa binmeyi ve o ablukayı kırmak istiyorlar. Bu ortak irade ve kararlılık, tüm insanlıkta şu an mevcut." dedi.

"Onlarca gemiyle yola çıkmayı hedefliyoruz"

Küresel Sumud Filosu organizasyonu kapsamında şu anda 44 ülkeden paydaşlarının olduğu bilgisini veren Durmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Onlarca gemiyle yola çıkmayı hedefliyoruz. Binlerce (Filistin'i destekleyen) aktivist, bu sürecin bir parçası olacak. Bu, şimdilik 44 ülke. Hatırlarsanız Küresel Gazze Yürüyüşü'nde 80 ülke olmuştu. Bu ülke sayısı gittikçe de artacak. Burada önemli olan ya da vurgulanması gereken nokta, tamamıyla insanlığın artık bu durumu bitirmek için ortak bir amaç etrafında harekete geçmesi ve eş zamanlı karada da eylemler yaparak bu ablukanın kırılması için bir irade sergilenmesi."

Durmaz, korku ve endişeyi düşünecek durumda olmadıklarının altını çizerek, "İsrail'in üzerine doğru gidiyoruz. Biz, Gazze'ye, Filistin'e gidiyoruz. İsrail engeli ile karşılaşacağımızı biliyoruz, bir müdahale olacağını da tahmin ediyoruz ama hiçbir şekilde korkmuyoruz ve vazgeçmiyoruz. Ne olursa olsun, ne ile karşılaşırsak karşılaşalım, tüm arkadaşlarımız bu süreç için içerisinde bu bilinçle hareket ediyor yani özetle bu ablukanın kırılması için her türlü risk, endişe ve korku bir tarafa bırakıldı. Tamamen Gazze'deki halkın yaşadığı zorluklar ve onların çözümü, hepimizin tek amacı ve tek gayesi bu." diye konuştu.

"Bu, tamamen insanlığın bir hareketi"

Geçen hafta bu konuyla ilgili dünya kamuoyuna tanıtım yapıldıktan sonra birtakım baskı, manipülasyon ve engellemelerle karşılaşmayı beklediklerini ve bunun da başladığını söyleyen Durmaz, özellikle deniz yoluyla daha rahat çözülen prosedürlerin zorlaştırılmaya başlandığını vurguladı.

Durmaz, "Bu anlamda gerek katılımcılar gerek ülkeler bazında birtakım baskı kurma ve engelleme girişimleri yapılacaktır ya da ilerleyen günlerde İsrail, bazılarını radikalizm ve terörizmle suçlama gibi manipülasyon tekniklerine tutuşacaktır ancak biz şunu kesinlikle ifade ediyoruz: Bu, tamamen insanlığın bir hareketi, sivil, barışçıl ve şiddeti kabul etmeyen bir hareket. O sebeple bu manipülasyonlara gelmeyelim, kararlılıkla destekleyerek ve paydaş olarak bu sürecin bir parçası olalım." ifadelerini kullandı.