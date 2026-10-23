"Kurgu trafik kazası" soruşturmasında 77 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 77 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından, "Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" başlığıyla yaptığı açıklamada, hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden bir suç yapılanmasının tespit edildiğini belirten Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını kaydetti.

Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerinin belirlendiğini bildiren Akın Gürlek, şu bilgileri verdi:

"MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümü içerisinde hareket edildiğine ilişkin bulgular elde edildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi. Bugün Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77'si yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."

"Suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecek"

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren Adana Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.