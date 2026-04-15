Kurşunlama Olayında 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'da park halindeki 2 aracın kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 4 Nisan'da Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'ndaki iş yerinin önünde park halindeki 2 aracın kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda görgü tanıklarının bilgisine başvuran ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 motosikletle gelen 3 şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi.
Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen biri 18 yaşından küçük 3 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
