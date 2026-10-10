Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Erasmus+ projesi 60 bin avro hibe aldı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Erasmus+ projesi, 60 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Murat Temizer'in koordinatörlüğünde hazırlanan Erasmus+ KA210-VET projesi, Türkiye genelinde kabul edilen 15 proje arasında yer aldı.

Mesleki eğitimde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek ve dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeye 60 bin avro hibe desteği sağlandı.

Proje kapsamında sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin mesleki eğitime entegre edilmesi planlanıyor.

Geliştirilecek VR uygulamalarıyla meslek lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencilerine, staj süreçlerinde karşılaşabilecekleri iş kazalarına yönelik sanal simülasyon eğitimleri verilecek.

Uluslararası ortaklıklarla yürütülecek proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir ekip, Malta'da düzenlenecek bir haftalık eğitim ve çalışma ziyaretine katılacak.

Ziyarette, uygulamalı eğitimlerin yanı sıra iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve uluslararası deneyim paylaşımında bulunulması hedefleniyor.

Projenin mesleki eğitimin niteliğinin artırılmasına, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine ve dezavantajlı bireylerin iş gücü piyasasına katılımının desteklenmesine katkı sağlaması bekleniyor.