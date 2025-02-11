Kurt Saldırısına Rağmen 6 Yavru Köpek Hayatta Kaldı - Son Dakika
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Kurt Saldırısına Rağmen 6 Yavru Köpek Hayatta Kaldı

Kurt Saldırısına Rağmen 6 Yavru Köpek Hayatta Kaldı

Kars'ın Göldalı köyünde kurt saldırısında ölen köpeğin 8 yavrusundan 6'sı hayatta kalmayı başardı. Dumanoğlu ailesi, yavrulara kendi imkanlarıyla bakarak onları besliyor ve sağlık durumları iyi.

11.02.2025 09:58  Güncelleme: 10:00
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KARS'ın Göldalı köyünde Sevilay (55) ve Ömer Dumanoğlu (57) çiftinin, kurt saldırısında ölen köpeklerinin 8 yavrusundan 6'sı hayata tutundu. Sütten kesilen yavru köpekler, normal beslenmeye başladı.

Arpaçay ilçesi Göldalı köyünde yaşayan 5 çocuk sahibi Sevilay ve Ömer Dumanoğlu çiftinin 'Fino' cinsi köpeği 'Maria', 2024 yılının Aralık ayının son haftası 8 yavru dünyaya getirdi. Dumanoğlu ailesine ait evin samanlığında yavrularına bakan köpek, birkaç gün sonra kurt saldırısında öldü. Ömer Dumanoğlu, gözleri bile açılmayan yavrular için uygun bir bakımevi bulamayınca, yavru köpeklere kendisi bakmaya karar verdi. Kasa içine koydukları yavruları ahıra alan çift, bakımlarını da üstlendi. Çift, köpek yavrularını, ineklerden sağdıkları sütü sulandırıp biberona koyarak besledi. Yavrulardan 2'si ölen 2'sini de sahiplendiren Dumanoğlu ailesi, kalan 4'üne de kendileri bakmaya devam ediyor.

Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve biberonla beslemeyi bıraktıklarını belirten Ömer Dumanoğlu, "Artık yavru köpekler diğerleri gibi 'yal' ismi verilen arpa ununun kaynatılmasıyla oluşan karışımla besliyoruz. Biberonu bıraktık. Kendi kendilerine yemeği ve yemek bulmayı öğrendiler. Artık onlara 'Keleş', 'Lagal', 'Yeriş' ve 'Bala' isimleri ile sesleniyoruz. Yavrunun ikisi doğuştan kuyruksuz. Bizdeki 4 yavru gibi sahiplendirdiğimiz iki yavrunun da sağlık durumları çok iyi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurt Saldırısına Rağmen 6 Yavru Köpek Hayatta Kaldı - Son Dakika

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