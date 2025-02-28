Kurt Sürüsü Yiyecek Ararken Görüntülendi

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Kurt sürüsü, kar üstünde yiyecek aradı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kurt sürüsü, kar üstünde yiyecek ararken görüntülendi.

Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya köyünün karşısındaki tepede güneşlenen kurt sürüsünü tesadüfen fark eden sosyal medyada doğa gezgini olarak tanınan doğa tutkunu Doğuş Başak, bu anları kayda alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Başak kurtların doğal yaşam alanlarındaki bu anlarını ölümsüzleştirirken görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.