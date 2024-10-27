Kürt ve Türk İlişkileri İçin Demokratik Zemine Çağrı - Son Dakika
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Kürt ve Türk İlişkileri İçin Demokratik Zemine Çağrı

Kürt ve Türk İlişkileri İçin Demokratik Zemine Çağrı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kürt ve Türk ilişkilerinin demokratik çözüme kavuşması gerektiğini vurguladı.

27.10.2024 14:46
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Tarihsel Kürt ve Türk ilişkilerinin demokratik bir zemine, anlayışa kavuşması gerektiğini belirtmek istiyoruz." dedi.

Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 4. Olağan Genel Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da bir savaşın yaşandığını, İsrail'in Filistin'de katliamlar yaptığını ve Gazze'yi işgal ettiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarının Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a da sıçradığını ifade eden Bakırhan, "Yarın neyle karşılaşacağımızı kestirmek zor olmasa gerek. Belli ki Orta Doğu çatışma, savaş ve kaos iklimi içerisinde belirli bir süre daha böyle devam edecek." diye konuştu. Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek gerektiğini dile getiren Bakırhan, daha demokratik bir Orta Doğu yaratmanın mücadelesini vereceklerini söyledi.

Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bu partinin yöneticilerinin yaptığı çağrının nedeninin çözülmeyen Kürt sorunu olduğunu savunan Bakırhan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu kriz ve kaostan çıkışın en önemli yolu, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesidir.

Biz de Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin, birbirlerinin hakkına, hukukuna saygı duymasının farz olduğunu söylüyoruz. Biz de buna inanıyoruz. Biz de geçmişte defalarca şahitlik yaptığımız gibi Türk ve Kürtlerin tarihsel işbirliklerinin çok önemli süreçlere sebebiyet verdiğini ve Türkiye halklarına kazandırdıklarına defalarca şahitlik yaptık. Şimdi bu tarihsel Kürt ve Türk ilişkilerinin demokratik bir zemine, anlayışa kavuşması gerektiğini belirtmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Tuncer Bakırhan, Orta Doğu, DEM Parti, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kürt ve Türk İlişkileri İçin Demokratik Zemine Çağrı - Son Dakika

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