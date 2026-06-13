Kurtalan'da Cinayet: Onur Arı Yargılanacak - Son Dakika
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Kurtalan'da Cinayet: Onur Arı Yargılanacak

Kurtalan\'da Cinayet: Onur Arı Yargılanacak
13.06.2026 10:22
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Onur Arı'nın eşini ve amcasını öldürmesiyle ilgili dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı öldürüp, 3 yakınını yaralayan tutuklu Onur Arı (30) hakkında yürütülen soruşturmada; savcılık, 'Rastgele ateş ettim' savunmasını kabul etmedi. Dosya, ağır ceza mahkemesinde yargılama yapılması talebi ile Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Olay, 31 Ekim 2025'te saat 03.00 sıralarında Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Arı, 3 aylık hamile eşi Mine Arı, annesi M.A., amcaları Özgür Arı ve F.A. ile yengesi N.A.'ya tabancayla ateş etti. Mine Arı ile Özgür Arı hayatını kaybetti, yaralılar da tedavileri sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınan Onur Arı tutuklanırken, şüphelinin 5 ve 6 yaşlarındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

DOSYA SİİRT'E GÖNDERİLDİ

Soruşturmayı yürüten Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede; kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delil bulunduğu değerlendirildi. Suçun ağırlığı ve yasal zorunluluklar nedeniyle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirten Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

'CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRACAK BİR AKIL HASTALIĞI YOK'

Fezlekede; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur Arı, olaydan bir gün önce metamfetamin maddesi kullandığını, cinnet getirdiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını öne sürerek, psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia etti. Ancak savcılığın sevk ettiği Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan 10 Nisan 2026 tarihli raporda, şüphelinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir akıl hastalığının bulunmadığı, Türk Ceza Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kesinleşti. İncelemede, şüphelinin olay anında suçun hukuki sonuçlarını algılama yeteneğinin tam olduğu belirlendi.

'BASİT YARALAMA DEĞİL'

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin 'Hedef gözetmeden rastgele ateş ettim' yönündeki savunmalarını reddetti. Yaralıların hayati önem taşıyan göğüs ve batın bölgelerinden vurulmuş olmaları ve şüphelinin yaralılar yere düştükten sonra öldüklerini düşünerek ateş etmeyi bırakması nedeniyle eylemlerin 'Basit yaralama' değil, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu kararına varıldı.

'KASTEN ÖLDÜRME VE TEŞEBBÜSTEN YARGILASIN'

Toplanan tüm deliller, otopsi raporları ve adli tıp kurulu raporları doğrultusunda hazırlanan fezlekede; Onur Arı'nın, eşi Mine Arı'ya yönelik 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme', amcası Özgür Arı'ya yönelik 'Kasten öldürme', annesine yönelik, 'Anneye ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', diğer akrabalarına yönelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanması istendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtalan'da Cinayet: Onur Arı Yargılanacak - Son Dakika

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