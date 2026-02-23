Kurtalan'da Ramazan İftar Çadırı Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtalan'da Ramazan İftar Çadırı Kuruldu

Kurtalan\'da Ramazan İftar Çadırı Kuruldu
23.02.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki okulda düzenlenen iftar çadırı, öğrenci, eğitimci ve velileri bir araya getiriyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar çadırı, aynı sofrada öğrenci, öğretmen ve velileri buluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla illere gönderdiği yazı doğrultusunda 18 derslikli Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu "Selahaddin'in Sofrası Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında okul bahçesinde kurulan çadır, ışıklandırma ve ramazan süslemeleriyle donatıldı.

Öğrencilerin talepleri doğrultusunda okul idaresi, öğretmen ve veliler tarafından evlerde hazırlanan yemekler, iftar saatinde masalara konuluyor.

Her sınıfın belirlenen sıra çerçevesinde bir araya geldiği iftar sofrası hem manevi atmosferi güçlendiriyor hem de okul içindeki sosyal bağları kuvvetlendiriyor.

"Velilerimiz de kendi aralarında kaynaşıyor"

Okul Müdürü Murat Bayrak, AA muhabirine, MEB'in öncülüğünde düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında kurdukları çadırın öğrencilerden ilgi gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlı olarak yetişmesini amaçladıklarını ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Bir insanın merhamet ve paylaşma duygusu olmadan kendi hayatını idame edebilmesi ve çevresindeki insanlara yardımcı olabilmesi, ışık saçabilmesi söz konusu değildir. Amacımız bu şekilde öğrencilerimizi ahlaki anlamda merhamet duygusu çerçevesinde yetiştirerek topluma faydalı bir birey olmasını sağlamaya çalışmaktır."

Temin ettikleri çadırda her sınıfın belirlenen takvim doğrultusunda iftar saatinde bir araya geldiğini belirten Bayrak, bu organizasyonun imece usulüyle yürütüldüğünü anlattı.

Projeye destek veren herkese teşekkür eden Bayrak, "Bir öğrencinin hayatında üç insan çok önemlidir. Bunlar annesi, babası ve öğretmenleridir. Çadırda sadece öğrencilerimiz değil, velilerimiz de kaynaşıyor. Çocuklarının hangi öğrencilerle eğitim öğretim yuvasını paylaştığını görüyor." ifadelerini kullandı.

Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Emin Altunç da ramazanın maneviyatını öğrenciler arasında hissettirmek amacıyla kurulan çadırda unutulmaz anların yaşandığını belirtti.

Öğrencilerin mutluluğuna şahit olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Altunç, "Ramazanda manevi havayı daha güzel bir hale getirmek için öğrencilerin ve velilerin isteği, okul idaresi ve öğretmenlerin desteğiyle bu etkinlik hayata geçirildi." dedi.

"Güzel vakit geçirdik"

Öğrencilerden Hira Bayrak da çadırda sınıf arkadaşlarıyla iftar yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, iftar sonrası arkadaşlarıyla okul bahçesinde eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Muhammet Said Tadik de kurulan çadırı süslediklerini ve ramazana hazırladıklarını belirterek, "Heyecanlıydık, çok eğlendik, beraber sohbet ettik. Beraber yemek yedik, kaynaştık ve güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Zeynep Bilge Başar da bir arada iftar yapmanın oldukça anlamlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Selahaddin Eyyubi, Kurtalan, Etkinlik, Güncel, İftar, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtalan'da Ramazan İftar Çadırı Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti

18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
18:10
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:45
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 18:57:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Kurtalan'da Ramazan İftar Çadırı Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.