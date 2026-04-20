Kurtaran-2026 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

20.04.2026 17:11
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, tatbikatın başarılı geçişini ve personele teşekkür etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kurtaran-2026 Tatbikatı'na katılan personele telsizle hitap ederek, "Planlama ve hazırlık aşamalarıyla birlikte üstün gayretlerinizin hasılası olan tatbikatta Deniz Kuvvetlerimizin seçkin personeli, denizde vuku bulabilecek bir kaza veya olayda, en zor şartlarda dahi kahraman silah arkadaşlarını asla yalnız bırakmayacağını bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Oramiral Tatlıoğlu, NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) tarafından planlanan DYNAMIC MINOTAUR-26 Masabaşı Tatbikatı ile ilişkilendirilmiş olarak 15-21 Nisan tarihlerinde Güney Ege'de icra edilen "Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"nda görevli personele telsizle seslendi.

Tatlıoğlu, tatbikata 3'ü denizaltı ve 3'ü kurtarma gemisi olmak üzere 16 gemi ve 7 hava vasıtasının yanı sıra 13 ülkeden 21 gözlemci olmak üzere yaklaşık 1000 personelin iştiraki ettiğini söyledi.

Tatbikat kapsamında, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Tatbikatta, personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi, harici havalandırma, denizaltıya acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelerin triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi faaliyetleri fiili olarak üstün başarıyla icra edilmiştir. Planlama ve hazırlık aşamalarıyla birlikte üstün gayretlerinizin hasılası olan tatbikatta Deniz Kuvvetlerimizin seçkin personeli, denizde vuku bulabilecek bir kaza veya olayda, en zor şartlarda dahi kahraman silah arkadaşlarını asla yalnız bırakmayacağını bir kez daha göstermiştir."

Bu başarının ardında büyük bir inançla, fedakarlıkla ve yüksek disiplin anlayışıyla görev yapan personelin dikkati, emeği ve azmi bulunduğuna işaret eden Tatlıoğlu, Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın başarıyla icra edilmesi için üstün gayret ve özveri gösteren personeli tebrik etti.

Tatlıoğlu, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, rotanız zafer olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

