Kurtaran 2026 Tatbikatı Gerçekleştirildi

21.04.2026 01:52
Deniz Kuvvetleri, yerli projelerle güçleniyor. Tatbikatta 16 gemi ve 21 gözlemci yer aldı.

(MUĞLA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kurtaran 2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı kapsamında yaptığı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yerli ve milli imkanlarla daha güçlü ve daha caydırıcı bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tatlıoğlu, milli uçak gemisi, Kocatepe milli muhribi ve Atılay milli denizaltısının inşasının devam ettiğini söyledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kurtaran 2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Tatlıoğlu, şunları söyledi:

"Kurtaran 2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı, NATO Deniz Komutanlığı tarafından planlanan Dynamic Minotaur 26 tatbikatıyla ilişkilendirilmiş olarak 15-21 Nisan 2026 tarihleri arasında Güney Ege'de icra edilmektedir. 16-20 Nisan tarihleri arasında, satıha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltının aranması ve kurtarılmasına ilişkin tüm süreçleri içeren tatbikatın fiili safhası başarıyla icra edilmiştir. Dynamic Minotaur ve Kurtaran 2026 tatbikatına, üçü denizaltı gemisi ve üçü kurtarma gemisi olmak üzere 16 gemi ve 7 hava vasıtasının yanı sıra, 13 ülkeden 21 gözlemci olmak üzere yaklaşık bin personel ile iştirak edilmektedir. Ayrıca 10 dost ve müttefik ülkeden askeri ataşeler de tatbikatı izlemektedir."

Denizde istenmeyen bir kaza veya olayın vuku bulması halinde, denizaltılarımızı en kısa sürede bulmak ve denizaltıcılarımıza yardım ulaştırmak maksadıyla dünyanın en gelişmiş imkanlarına sahibiz. Tatbikat süresince farklı sahalarda dibe oturmuş denizaltılara milli kurtarma gemilerimiz Alemdar, Akın ve Işın ile yardım ulaştırma ve personel tahliyesi faaliyetleri fiilen icra edilmiştir. Bu tatbikatta; yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı su altı araçları, atmosferik dalış elbiseleri, kurtarma çanı, denizaltı harici havalandırma sistemleri, SCUBA ve satıhtan ikmalli dalış sistemleriyle muhtelif dalışlar icra edilmiştir. Tatbikatta görev alan Paraşütlü Arama Kurtarma Timi, Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi ile Deniz Tıbbi Araştırma Merkezi'nin de az sayıda ülkenin deniz kuvvetlerinde bulunan önemli yetenekler olduğunu vurgulamak isterim.

Tatbikatımızı icra ettiğimiz bu kritik dönemde, dünyadaki gelişmeleri ve bölgemizdeki durumu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaşanan gelişmeler; güçlü, etkin ve caydırıcı, aynı zamanda yerli ve milli yeteneklere dayanan bir deniz kuvvetine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir. Bu maksatla Türk Deniz Kuvvetleri'ni daha güçlü ve daha caydırıcı bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli uçak gemimizin, Kocatepe milli muhribimizin ve Atılay milli denizaltımızın inşasını büyük bir azimle sürdürüyoruz. 'Geride kimseyi bırakmayız' sloganıyla icra ettiğimiz Kurtaran 2026 tatbikatına katılan ve katkı sağlayan tüm dost ve müttefik ülkelere, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının değerli personeline ve siz basın mensuplarına teşekkürlerimi sunarım."

