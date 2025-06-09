Kurtlar Vadisi Hayranları Bilgi Yarışmasında Rekabet Ediyor

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nin hayranları, unutulmaz karakterlerden Duran Emmi'nin sahnelerinin çekildiği Üsküdar'daki mekanda düzenlenen gram altın ödüllü bilgi yarışmasına takımlar halinde katılıp sahnelerle ilgili sorular karşısında kıyasıya rekabet yaşıyor.

Bir dönem perşembe günleri adeta sokakların boşalmasına neden olan dizideki çoğu karakterler, popülerliğini yıllar geçse de asla kaybetmedi.

Çeşitli platformlarda yayınlanması ve internet ortamında kısa videolarının yoğun ilgi görmesi nedeniyle kendine yeni hayranlar da edinen dizinin sahnelerinin çekildiği mekanlar popüler hale geldi.

Türk televizyonlarının unutulmayan bazı dizilerinin hayranları için ödüllü bilgi yarışmaları düzenleyen girişimci Enes Sağlam, Kurtlar Vadisi için de harekete geçti.

Sağlam, dizinin hayranlarını, Kurtuluş Şakirağaoğlu'nun canlandırdığı "Duran Emmi" karakterinin sahnelerinin çekildiği, Salacak sahilinde bulunan mekanda bilgi yarışması için bir araya getirdi.

Dizinin "yayın günü ve saatine" denk getirilen yarışma ayda bir kez yapılıyor.

Yarışmaya takımlar halinde katılanlar, hoparlörden verilen dizi müziği eşliğinde istişare halinde son kez birbirlerinin bilgilerini test ediyor.

Organizasyonun düzenleyicisi, dizinin çeşitli sezonlarından replikler, isimler ve olayları dikkate alarak hazırladığı 40 soruyu yarışmacılara yöneltiyor.

Her sorunun ardından verilen kısa sürede baş başa verip ortak cevap belirleyen yarışmacılar, bunu rakiplerine göstermeden masada duran beyaz tahtaya yazıyor.

Sürenin sonunda tahtalar aynı anda havaya kaldırılarak cevaplar gösteriliyor. Kafedeki görevliler, doğru ve yanlış cevapları takımların hanesine yazıyor.

Görevliler, tüm soruların sorulmasının ardından yarışmanın kazananlarını ve dereceye girenleri belirleyip açıklıyor.

Birinci olan takıma başarısından dolayı gram altın veriliyor.

"Yeni diziye başlamak yerine çoğu kez diziye baştan başlamışlığımız var"

Yarışmayı birincilikle bitiren takımda yer alan Furkan Yıldırım, AA muhabirine, etkinlikte kazanmalarını yıllardır süregelen bir alışkanlığına borçlu olduklarını söyledi.

Yıllarca "Bu diziyi ezberledin, hala niye izliyorsun?" şeklindeki baskılara maruz bırakıldıklarını anlatan Yıldırım, "Bu nedenle emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Aynı takımda yer alan Erhan Ertan, en gururlu anlarından birini yaşadıklarını dile getirdi.

Daha önce yarışmaya iki kez daha katıldıklarını aktaran Ertan, şunları kaydetti:

"Birinde tekrar katılmaya hak kazandık, birinde dördüncü olduk. O hırsla bilgi birikimimizi yeniden tazeleyip geldik. 97 bölümü arkadaşlarla aramızda bölüştük, notlar çıkararak bu süreci iyi çalışmayla atlattık. Yeğenimiz oldu, onu bile ihmal ederek çalışmalarımızı sürdürdük. Bu galibiyeti de ona armağan ediyoruz. Birbirimize çalıştığımız yerlerden sorular sorduk, bilemediğimiz yerlerde birbirimizi fırçaladık. Üniversitede mimarlığı kazandığımda bile bu kadar gururlu değildim."

Emir Harun Erken, bu yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını, hayatı boyunca çıkarmadığı notları bu etkinlik için hazırladıklarını, emeklerinin karşılığını birinci olarak aldıklarını ifade etti.

Arkadaşı Ufuk Yıldırım ise "Eskiden beri Kurtlar Vadisi'ni çok seven insanlarız. Türkiye'ye damga vurmuş bir dizi. Yeni diziye başlamak yerine çoğu kez diziye baştan başlamışlığımız var. Yıllarca bu birikim kafamızda oluştu, bu yarışmayı görünce kendimizi denemek istedik." diye konuştu.

"Elif Eylül" ismini dizinin hayranı babası koydu

Yarışmaya katılan üniversite öğrencisi Elif Eylül Sarı, ismini Kurtlar Vadisi hayranı olan babasının dizideki bir karakterden etkilenerek koyduğunu anlattı.

Sarı, kendisinin diziyi ancak bu yıl izlediğini, bilgileri hala taze olduğu için yarışmaya katıldığını söyledi.

Yarışmaya Zonguldak'tan katılan İsmail Çaylı, diziyi 2003 yılında izlemeye başladığını, yayınlandığı saatte maç dahi izlemediğini belirtti. Çaylı, günlük hayatta arkadaşlarıyla birbirlerine diziden repliklerle şakalar yaptıklarını da dile getirdi.

Yarışmacılardan Hüseyin Rahmi Demirli, çalıştığı yerde işini yaparken sürekli arka planda bu diziyi izlediğini aktardı.

Bu nedenle repliklerin çoğunu bildiğine dikkati çeken Demirli, "Karakterlerin hareketlerine, o sahnenin her detayına hakimim. Arkadaşlar, replik soruları gelince bana bırakırlar. Bu kadar hayran olduğum başka bir dizi yok. Dizinin tekrar başlamasını isterim ama o tadı verir mi, bilmiyorum. Her sene 8 Nisan'da Çakır'ın ölüm yıl dönümünde anmasını yapıyoruz." dedi.

"Buraya gelenlerden de diziyi 10-15 kez izleyenler olduğunu biliyoruz"

Yarışmayı düzenleyen Enes Sağlam ise Kurtlar Vadisi'nin ayrı bir hayran kitlesi olduğunu belirtti.

Diğer dizilerin yarışmalarının farklı mekanlarda yapıldığını ancak Kurtlar Vadisi'yle ilgili yarışmayı "kendi mekanında kendi gününde" yaklaşık 100 kişilik grupla gerçekleştirdiklerini dile getiren Sağlam, yarışmaya gelemeyenlerin sosyal medyadan mesaj attıklarını, bazılarının soru da gönderdiğini anlattı.

Sağlam, "Belli bir kitle hemen hemen her yarışmaya geliyor. Etkinlik sonunda sorular hakkında birbirilerine yorumlar yapıyorlar. Yarışmadan önce de 'Hangi sorular çıkabilir?' diye birbirlerine soruyorlar. Her etkinliğe farklı sorular hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Dizinin oyuncularının ve senaristinin bile olayları unutmuş olabileceğinin altını çizen Sağlam, "Buraya gelenlerden de diziyi 10-15 kez izleyenler olduğunu biliyoruz. Etkinliği yaptığımızda bir yarışmacımız vardı, çalışırken bile kulaklıkla diziyi dinlemeye devam ediyordu. En son onu yarışmaya dahil etmemeye başladık. Gelip cevaplıyordu ama sıralamaya almıyorduk." ifadelerini kullandı.