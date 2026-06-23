Kurtulmuş, Bakü Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Birol Akgün'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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