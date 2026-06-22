Kurtulmuş Bakü'de İSİPAB Konferansı'na Katılacak

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 23-24 Haziran'da Bakü'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci Konferansı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğindeki konferansta Kurtulmuş'un, "insanlık cephesinin ortak davası olan Filistin'den İsrail'in insanlık suçlarına, İslam ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve parlamenter iş birliklerinden savaşlar ve krizler nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan için uluslararası dayanışma çağrısına kadar çeşitli başlıklarda mesajlar vermesi" bekleniyor.

Kurtulmuş, Bakü'de ayrıca katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.