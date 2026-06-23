Kurtulmuş, Bakü'de İSİPAB Konferansı'na Katılıyor

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) 20. Konferansı'na katılacak.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre, Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 20. Konferansı kapsamında düzenlenecek toplantılara katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Bakü'de, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Dostluk Grubu Üyesi Anar Mammadov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.