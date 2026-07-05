Kurtulmuş Cudi Dağı'nda Namaz Kıldı - Son Dakika
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Kurtulmuş Cudi Dağı'nda Namaz Kıldı

05.07.2026 15:53
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cudi Dağı'nda öğle namazı kıldı ve cami inşaatını inceledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cudi Dağı'nda, Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak rivayet edilen tarihi Sefine Mevkii'nde öğle namazı kıldı, yapımı devam eden Cudi Dağı Sefine Hz. Nuh Nebi Camisi'nde çalışmaları inceledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cudi Dağı'nda, Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak rivayet edilen tarihi Sefine Mevkii'nde öğle namazımızı Şırnaklı kardeşlerimizle birlikte eda ettik. Yapımı devam eden Cudi Dağı Sefine Hz. Nuh Nebi Camisi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik ve inşa sürecine temsili bir katkıda bulunduk. Bu mübarek coğrafyada yükselen bu anlamlı eserin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlü bir nişanesi olacağına yürekten inanıyor, caminin yapımına emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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