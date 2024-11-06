Kurtulmuş, P20 Zirvesi İçin Brezilya'da - Son Dakika
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Kurtulmuş, P20 Zirvesi İçin Brezilya'da

Kurtulmuş, P20 Zirvesi İçin Brezilya\'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'da.

06.11.2024 17:17
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılmak üzere Brezilya'nın başkenti Brazilya'ya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Brazilya Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Brezilya Senatosu P20 Büyükelçisi Paulo Uchoa Ribeiro Filho ve diğer ilgililer karşıladı.

Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde 6-8 Kasım'da düzenlenecek P20 Zirvesi'nde, "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı", "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" ve "21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Oturumlarda konuşması beklenen TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, zirve kapsamında katılımcı bazı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un P20 Zirvesi kapsamındaki programlarına, Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sibel Suiçmez eşlik edecek.

Kaynak: AA

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