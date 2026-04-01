(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 yılın sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım için tebrik mesajı paylaştı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kurtulmuş'tan A Millilere Kutlama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?