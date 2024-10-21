Kurtulmuş'tan FETÖ Elebaşı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurtulmuş'tan FETÖ Elebaşı Açıklaması

Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye gelerek hesap vermesini isterken, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

21.10.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "İsterdik ki buraya gelsin ve yaptıklarının hesabını Türk yargı sistemi önünde, adalet önünde versin, ömür boyu hapislerde çürüsün." dedi.

Kurtulmuş, Aydın Ticaret Odası'nda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Yörük Ali Efe'nin, demokrasi kahramanı merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı açılışı vesilesiyle geldiği kentte sivil toplum kuruluşlarının taleplerini, görüşlerini dinleme fırsatı bulduğunu belirtti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, " Türkiye'ye ağır bedeller ödettirmiş, manevi ve maddi bakımdan bu milletin geniş kitlelerini yıllarca sömürmüş, devletin içerisine zehirli bir sarmaşık gibi sararak sirayet etmiş ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde 252 masum vatandaşımızın şehadetine vesile olan bir kalkışmayla devleti yabancılara teslim etmek için harekete geçmiş olan, kirli bir örgütün kirli sözde liderinin bugün öldüğü haberini aldık." dedi.

FETÖ elebaşının, kendisini maşa gibi bu millete karşı kullanan ellere teslim olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"İsterdim ki bu memlekete gelsin, getirilsin. Defalarca dosyası verilmesine rağmen, kendisini koruyanlar, kollayanlar, bir istihbarat örgütü gibi kullananlar tabii ki böyle bir maşayı vermek istemediler ve orada gitti. İsterdik ki buraya gelsin ve yaptıklarının hesabını Türk yargı sistemi önünde, adalet önünde versin, ömür boyu hapislerde çürüsün ama bu dünyada belki adaletten kaçtı, inanıyoruz ki öte tarafta bu kadar ağır suçları karşısında ilahi adaletten kaçması mümkün değildir. Bu dünyada adalet tecelli etseydi, ömür boyu hapiste, zindanda kalacaktı. Öbür tarafta ise öyle inanıyorum ki sonsuza kadar ateşler içerisinde, sonsuza kadar azap içerisinde olacaktır ve yaptıklarından duyacağı pişmanlıkların hiçbirisinin de bir faydası olmayacaktır."

"Sadece şahıslarla değil zihniyetle mücadele"

Kurtulmuş, meselelerinin sadece bir terör örgütü ve o terör örgütünün başındaki kirli şahsiyetle ilgili olmadığını belirterek, "Bizim meselemiz; ülkemizin, milletimizin birliğine, beraberliğine karşı çok terör örgütleri kullanıldı şimdiye kadar, çok teröristler kullanıldı, bunların hepsine karşı uyanık olmak. Bunların hepsine karşı milletimizi, devletimizi, ülkemizi korumak ve bunlara karşı mücadele etmektir." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün kalıntılarının hala bir çok yerde olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani, 'öldü gitti' diye bakmayın. Öyle görünüyor ki hala birçok yerde var olduğu tahmin edilen, karda yürüyüp ayak izlerini belli etmeyen çok sayıda insan olabilir. Bunlarla mücadele etmek, sadece şahıslarla mücadele değil, bir zihniyetle, Türkiye düşmanlığıyla, vatan düşmanlığıyla, millet düşmanlığıyla, ülke düşmanlığıyla mücadeledir. Bu mücadeleyi Türk devleti sonuna kadar yapacak, FETÖ ve benzeri bütün örgütlenmelerin hakkından gelecektir.

FETÖ'nün kalıntılarıyla mücadele etmeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Terör örgütlerinin hiçbirine müsaade etmeyeceğiz ve Türkiye'nin birliğini, dirliğini, beraberliğini hiçbir şekilde zedelemeyeceğiz."

Dünyada çok kutuplu bir sistemin olduğunu, yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı bir dönemin yaşanacağını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece bir bölgesel güç değil, küresel bir güç olmaya aday en önemli ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, "Onun için Türkiye'nin, bölgesindeki bütün çatışma ve gerilimlerden hiç zarar görmeden yoluna hızlı bir şekilde devam etmesi, bütün bu çatışma alanlarındaki gelişmeleri, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde diplomatik yollarla, barış içerisinde çözmek için katkıda bulunması ama kendi önüne koyduğu hedeflerden asla vazgeçmeden, devlet ve millet birlikte el ele, kol kola, millet devlet kaynaşmasını sağlayarak yoluna devam etmesi lazım." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan FETÖ Elebaşı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
16:27 Kimsenin ağzını bıçak açmıyor FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 06:53:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan FETÖ Elebaşı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.