Kurtulmuş'tan Filistin Çağrısı - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Filistin Çağrısı

Kurtulmuş\'tan Filistin Çağrısı
29.07.2025 19:04
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'deki soykırıma karşı birleşme ve adalet çağrısında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda, "Hepimizin, ( Filistin'de) yaşanan soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür." dedi.

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, konferans dolayısıyla PAB ve BM'ye teşekkür etti.

Çok taraflılığın ve barış inşasının sembolü olan bu mekanın, küresel işbirliğine yüz yıllık bir bağlılığı temsil ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Ukrayna'dan Gazze'ye, iklim değişikliğinden derinleşen eşitsizliklere, ayrımcılık ve nefretin artışından düzensiz göçe kadar çatışmalar ve küresel zorluklarla dolu, giderek daha çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Bugün boğuştuğumuz zorluklar, kurumlarımızı şekillendiren geçmişteki zorluklardan daha önemsiz değildir.

Mevcut uluslararası sistem, İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen korkunç suçlara atıfta bulunarak 'Bir daha asla' vaadi üzerine inşa edilmiştir. Ancak dünyamız hala bir çatışma tiyatrosu olmaya devam etmektedir. İki kutuplu bir dünyanın günleri geride kaldı. Tek kutupluluk iddiaları da çöktü. Önümüzde yeni, çok merkezli bir dünya düzeninin ufku uzanıyor. Bu yeni ortaya çıkan dönemin kuralları ve normları hala belirsiz ve bu da küresel düzenin kırılganlığını daha da artırıyor.

Artan sayıda kriz ve varoluşsal tehditle karşı karşıya olan sözde kural temelli düzen, tam bir çöküşün eşiğinde. Bu nedenle, kolektif çabalarımız, adalet ve barışı sağlamada başarısız olan küresel yönetişimi yeniden şekillendirmeye odaklanmalıdır. Adalet ilkesi, çabalarımızın temelinde olmalıdır. Gücün değil, hakkın galip geldiği uluslararası bir düzen inşa etmeliyiz."

"Adalet, güçlülerin ayrıcalığı değil, herkesin doğuştan hakkıdır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün, "kayıtsızlığın" tehlikeli hale geldiğini belirtti.

Her zamankinden daha fazla, sosyal, ekonomik, politik, hatta ekolojik olarak ortak bir ekosistemde yaşandığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için bir tehdittir. Eşitsizliklere, ırksal adaletsizliğe, ayrımcılığa veya uluslararası hukukun temel ilkelerinin göz ardı edilmesine, herhangi bir yerde, müsamaha gösterdiğimizde, her yerde huzursuzluk ve istikrarsızlık tohumları ekmiş oluruz. Adalet, güçlülerin ayrıcalığı değil, herkesin doğuştan hakkıdır." dedi.

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na davet

Filistin'de şu anda yaşananların, yalnızca Filistin halkını, Arapları ya da Müslüman ülkeleri değil tüm insanlığı ilgilendiren evrensel bir adalet meselesi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Hepimizin, (Filistin'de) yaşanan soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür." diye konuştu.

Kurtulmuş, çeşitli parlamentolar olarak, Filistin halkıyla dayanışmayı sağlamak ve "iki devletli çözümü" desteklemek amacıyla "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nu kurduklarını da anımsatan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım kampanyasına acilen son verilmesi ve faillerin adalete teslim edilmesinin yanı sıra iki devletli çözümün bölgede adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesinin tek yolu olduğu görüşündeyiz. BM Genel Sekreteri'nin dün haklı olarak vurguladığı gibi, 'Filistinliler için devlet olmak bir ödül değil, bir haktır. Devlet olmanın reddi ise her yerdeki aşırılık yanlıları için bir hediye olacaktır.' Bu vesileyle, tüm parlamentoları, sesimizi daha güçlü ve etkili bir şekilde duyurmak için tek ön koşul olarak 'iki devletli çözüm' vizyonunu benimsemeleri koşuluyla Grubumuza katılmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, Parlamento, Konferans, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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