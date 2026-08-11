Kurtulmuş'tan Somali'ye destek mesajı - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Somali'ye destek mesajı

Kurtulmuş\'tan Somali\'ye destek mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdiqadir Mohamed Nur ile telefonda görüştü. Kurtulmuş, Türkiye'nin Somali'nin kalkınmasına desteğini sürdüreceğini, terörle mücadelesinde yanında olacağını belirterek Nur'u Türkiye'ye davet etti. Nur ise Türkiye'nin desteğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdiqadir Mohamed Nur ile telefonda görüştü. Kurtulmuş, Türkiye'nin Somali'nin kalkınmasına desteğini sürdüreceğini, terörle mücadelesinde de Somali'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdiqadir Mohamed Nur ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Halk Meclisi Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla Nur'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Türkiye-Somali ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından her alanda geliştiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin Somali'nin kalkınmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ve parlamentolar arası iş birliğini geliştirmeyi önemsediklerini kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Somali'nin terörle mücadelesinde de yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da ele alındı. Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan kanun teklifiyle Türkiye'nin terör meselesinden kurtulacağını ve terörsüz bir bölgeyi inşa edeceklerini ifade etti.

Kurtulmuş ayrıca, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Nur'u Türkiye'ye davet etti.

Nur ise Türkiye ve Somali'nin her alanda kalkınması için mücadele içinde olduklarını belirterek, Kurtulmuş'a şükranlarını iletti. Nur, Türkiye'nin bölgesel konulardaki tutumunu takdirle karşıladıklarını ve Somali'nin yanında olan tavrından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Dış Politika, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

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