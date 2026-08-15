Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Sürecinin İlk Adımı - Son Dakika
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Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Sürecinin İlk Adımı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 40 yılı aşkın terör sürecini geride bıraktıklarını, Türk, Kürt ve diğer etnik grupların kardeşlik içinde yaşayacağını ve bölgede terörsüz bir gelecek inşa edileceğini söyledi.

Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada bizim ülkemizde yaklaşık Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, yine diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir" dedi.

Kurtulmuş, "Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Hepiniz bu süreçte mücadele edeceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır. Bu coğrafyada bizim ülkemizde yaklaşık Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, yine diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir. Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. ve böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Sürecinin İlk Adımı - Son Dakika

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