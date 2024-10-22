Kurtulmuş ve Cerqueira'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

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(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş, "Dünya bir an önce harekete geçmelidir. Netanyahu bir ateş çukuru açmıştır ve öyle görünüyor ki bu saldırgan tavrını devam ettirdikleri sürece ateş çukuruna kendileri düşeceklerdir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Cerqueira ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her iki ülkenin gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaret, iki ülkenin ilişkilerinin stratejik seviyeye çıkarmak için yapılan anlaşmaların gereği olan özellikle savunma sanayi, turizm ve altyapı hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Angola arasındaki kapılar açılmış oldu. Afrika ile ilişkilerimizde birkaç temel prensip çerçevesinde hareket ettiğimizi ifade etmek isterim. Bunlardan birincisi: Afrika, Afrikalılarındır. Uzun yıllar emperyalizmin ve kolonyalizmin pençesinde gerçekten çok çekmiş olan Afrika'nın sadece bağımsızlıklarını kağıt üzerinde almanın ötesinde her anlamda bağımsızlığını sağlaması Türkiye'nin önceliklerindendir. Bir diğer konu ise: Afrika'nın sorunları için Afrikalı çözümler üretmeliyiz.

"Saldırgan tavrı devam ettirdikleri sürece ateş çukuruna kendileri düşeceklerdir"

İsrail'in bu saldırganlığının mutlaka durdurulması gerektiğini çünkü sadece bölgeye değil, korkarız ki bütün dünyayı ateşin içine atacak noktaya geldiğini görüyoruz. Kendi paranoyak birtakım dini hezeyanlarının üzerine oturttukları siyonist ideolojinin artık son noktaya geldiğini, Nil'den Fırat'a kadar hakimiyetini ilan etmek üzere olduğunu bizatihi kendisi ilan ediyor. Buna karşı dünyanın seyirci kalması için kaybedecek bir tek vakti bile yoktur. Dünya bir an önce harekete geçmelidir. Netanyahu bir ateş çukuru açmıştır ve öyle görünüyor ki bu saldırgan tavrını devam ettirdikleri sürece ateş çukuruna kendileri düşeceklerdir."

Angola Meclis Başkanı Cerqueira ise görüşmelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilere dair şunları söyledi:

"Angola'da güçlü, demokrat, herkesin temsil edildiği bir parlamentomuz var. Türkiye, güçlü bir coğrafyada güçlü bir kültürü olan, medeniyetlerin beşiğinde olan ve stabil olmayan bir coğrafyada böyle demokratik bir şekilde durduğu için ayrıca önemli bir ülke. Sayın Başkan'ın dediği gibi Afrikalıların sorunlarını Afrikalılar çözsün. Eksiklerimizi biliyoruz ama Türkiye gibi ülkelerin desteği bizim için önemli. Türkiye'nin güçlü parlamentosundan öğreneceklerimiz var."