Kurtulmuş ve Cerqueira'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurtulmuş ve Cerqueira'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

Geniş Video İzle

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Cerqueira ile ilişkileri güçlendirmeyi konuştu.

22.10.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş, "Dünya bir an önce harekete geçmelidir. Netanyahu bir ateş çukuru açmıştır ve öyle görünüyor ki bu saldırgan tavrını devam ettirdikleri sürece ateş çukuruna kendileri düşeceklerdir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Cerqueira ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her iki ülkenin gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaret, iki ülkenin ilişkilerinin stratejik seviyeye çıkarmak için yapılan anlaşmaların gereği olan özellikle savunma sanayi, turizm ve altyapı hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Angola arasındaki kapılar açılmış oldu. Afrika ile ilişkilerimizde birkaç temel prensip çerçevesinde hareket ettiğimizi ifade etmek isterim. Bunlardan birincisi: Afrika, Afrikalılarındır. Uzun yıllar emperyalizmin ve kolonyalizmin pençesinde gerçekten çok çekmiş olan Afrika'nın sadece bağımsızlıklarını kağıt üzerinde almanın ötesinde her anlamda bağımsızlığını sağlaması Türkiye'nin önceliklerindendir. Bir diğer konu ise: Afrika'nın sorunları için Afrikalı çözümler üretmeliyiz.

"Saldırgan tavrı devam ettirdikleri sürece ateş çukuruna kendileri düşeceklerdir"

İsrail'in bu saldırganlığının mutlaka durdurulması gerektiğini çünkü sadece bölgeye değil, korkarız ki bütün dünyayı ateşin içine atacak noktaya geldiğini görüyoruz. Kendi paranoyak birtakım dini hezeyanlarının üzerine oturttukları siyonist ideolojinin artık son noktaya geldiğini, Nil'den Fırat'a kadar hakimiyetini ilan etmek üzere olduğunu bizatihi kendisi ilan ediyor. Buna karşı dünyanın seyirci kalması için kaybedecek bir tek vakti bile yoktur. Dünya bir an önce harekete geçmelidir. Netanyahu bir ateş çukuru açmıştır ve öyle görünüyor ki bu saldırgan tavrını devam ettirdikleri sürece ateş çukuruna kendileri düşeceklerdir."

Angola Meclis Başkanı Cerqueira ise görüşmelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilere dair şunları söyledi:

"Angola'da güçlü, demokrat, herkesin temsil edildiği bir parlamentomuz var. Türkiye, güçlü bir coğrafyada güçlü bir kültürü olan, medeniyetlerin beşiğinde olan ve stabil olmayan bir coğrafyada böyle demokratik bir şekilde durduğu için ayrıca önemli bir ülke. Sayın Başkan'ın dediği gibi Afrikalıların sorunlarını Afrikalılar çözsün. Eksiklerimizi biliyoruz ama Türkiye gibi ülkelerin desteği bizim için önemli. Türkiye'nin güçlü parlamentosundan öğreneceklerimiz var."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Carolina, Politika, Güncel, İsrail, Angola, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş ve Cerqueira'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Destici’den Bahçeli’ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz’de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
00:08 Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
23:00 Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi
22:48 Beşiktaş, Yunus Akgün’ü TFF’ye şikayet edecek Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
22:38 Xabi Alonso’dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 17:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş ve Cerqueira'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.