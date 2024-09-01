Kuru fasulye üreticileri fiyat düşüklüğünden şikayetçi - Son Dakika
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Kuru fasulye üreticileri fiyat düşüklüğünden şikayetçi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuru fasulye üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Üreticiler, tarlada fasulyenin fiyatının düşmesine rağmen marketlerde fiyatın arttığını ve zarar ettiklerini belirtti. Maliyetlerin artmasına rağmen ürün fiyatlarının geriye gittiği ifade edildi. Çiftçiler, gelecek yıl fasulye üretiminin mümkün olmadığını söyledi.

01.09.2024 10:35
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuru fasulye üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kuru fasulyenin tarla ve market fiyatları ile ithal kuru fasulye fiyatlarının birbirinden büyük farkı olduğuna işaret eden Gürer, tarlada fasulyenin fiyatı geçen yılın altına düşerken marketlerde fiyatın iki-üç kat arttığını söyledi. Bu yıl rekoltede artış beklendiğini belirten Gürer, "Çiftçi mutsuz çünkü geçen yılın altında bir fiyatla ürününü satmak zorunda kalıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Niğde merkeze bağlı Ovacık köyünde başlayan hasat sırasında kuru fasulye üreticilerini ziyaret etti. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Gürer, "Çiftçi mutsuz çünkü geçen yılın altında bir fiyatla ürününü satmak zorunda kalıyor" dedi. Gürer, çiftçilerin bu durumda borçlarını dahi ödemesinin zor olduğunu vurgu yaptı.

"Maliyetler katlanırken ürün fiyatları geriye gidiyor"

Niğde'nin fasulye üretiminde Türkiye'de ilk üç il arasında yer aldığını ifade eden Gürer, geçtiğimiz yıl iklim değişikliğinin olumsuz etkisiyle Niğde'de ürün kaybı yaşandığını, ancak bu yıl rekoltede artış beklendiğini belirtti. Merkez köylerde bu yıl 123 bin 650 dekar alanda yaklaşık 42 bin ton ürün alınacağının tahmin edildiğini anlatan Gürer, geçen yıl dekar başına 225 kilogram civarında fasulye hasadı yapılırken, bu yıl dekar başına 300 ile 350 kilogram arasında ürün alınmasının beklendiğini söyledi.

Gürer, ürün artışına rağmen tarlada hasat yapan kuru fasulye üreticilerinin, bu yıl geçen yılki fiyata dahi fasulye satamadıklarını ve zarar ettiklerini dile getirdi. Kuru fasulyenin tarla, market ve ithal fiyatları arasında büyük bir farkı olduğuna işaret eden Gürer,  tarlada fasulyenin fiyatı geçen yılın altına düşerken market raflarında fiyatın iki-üç kat arttığını vurguladı. Gürer, türküde de söylendiği gibi, "Aman bu fasulye kaynamaz oldu, çocuklar açlıktan oynamaz oldu" durumunun yaşandığını ifade etti.

"Gelecek yıl fasulye üretmemiz mümkün değil"

Gürer'e yaşadıkları sorunu anlatan fasulye üreticisiçiftçi İsmail Çetinkaya, geçen yıl tarlada tüccara kilosu 45 TL'den verdikleri kuru fasulye fiyatının bu yıl 35 TL'ye düştüğünü belirterek, "Bütün maliyetler artarken, çiftçinin ürünü geri geri gidiyor. Bu durumu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyması lazım. Çiftçinin hali perişan" dedi.

Aynı köyden fasulye üreticisi İrfan Uğus da  "Bu sene fasulye fiyatı çok düşük gidiyor, geçen seneki fiyattan daha düşük. Masraflar yüzde yüz katladı; işçisi olsun, mazotu olsun, gübresi olsun, hiç para bırakmıyor. Zarar ediyoruz. Şu anda alım fiyatı 36-38 lira. Tarım Kredi Kooperatifi'nin açıkladığı fiyat bu. Serbest piyasada 38-40 lira arasında satılıyor. Kuru fasulye üreticileri de mutsuz, herkes zararda. Gelecek yıl fasulye üretmemiz mümkün değil. Halk bu fiyatın beş katına fasulyeyi alıp tüketecek, çünkü kimse ekmeyecek. Gübre, tohum, icar hepsi arttı. Bugün işçinin yevmiyesi 1000 TL" diye konuştu.

"Tüm giderlerimiz arttı, beş kuruş para kalmıyor"

Üretici çiftçi İrfan Uğus, geçen yıl ödediği elektrik faturasının 20 bin lira olduğunu, bu yıl ise aynı yere 75 bin lira ödediğini belirterek, "İcar kirası 1000 liraydı, bu sene 5000 liraya çıktı. İşçilik üçe katladı. Mazot giderlerimiz ve tüm giderlerimiz arttı, beş kuruş para kalmıyor. Zarar ediyoruz. Kuru fasulyenin destekleri de yetersiz, 4 senedir aynı" dedi.

Bir diğer çiftçi Salim Başaran da "Elektriğe yüzde 38-40 arası zam geldi. Elektrikten muzdaribiz. 500 liralık ilaç 1500 lira oldu" diyerek maliyetlerdeki artışın altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuru fasulye üreticileri fiyat düşüklüğünden şikayetçi - Son Dakika

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