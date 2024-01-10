Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu

Zincirsiz yola çıkan İran plakalı tır, karayolları ekipleri tarafından çekildi

VAN - Van'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve sis trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Şehir merkezinde gün boyu belli aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve sise bıraktı. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sisten dolayı sürücülere zor anlar yaşadı. Kurubaş Geçidi'dinde ise zincirsiz yola çıkan İran plakalı tır, makas atınca yolda kaldı. Diğer sürücülerin güçlükle ilerlediği yolda mahsur kalan tır, karayolları ekipleri yoğun uğraşlar sonucu kaldığı yerden kurtarıldı. Ekipler, bölgede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.