Kurum, Asya Bankası ile Deprem Sürecini Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kurum, "Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; deprem bölgesinde yürüttüğümüz dünyanın en büyük yeniden inşa sürecini, COP31 vizyonumuzu ve iklim dirençli kalkınma hedeflerimizi değerlendirdik. Türkiye olarak, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile geliştirdiğimiz güçlü iş birliğinin; dirençli şehirler, temiz enerji ve sürdürülebilir altyapı alanlarında somut projeleri büyüteceğine ve küresel iklim mücadelesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.