Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Yarın Sona Eriyor: Özelgelerle Hatırlatmalar
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Yarın Sona Eriyor: Özelgelerle Hatırlatmalar

29.04.2026 08:40
Kurumlar vergisi beyanname verme süresi yarın akşam bitiyor. Yoğun geçen son iki günde beyanname verecek mükellefler için, 2024-2025 yıllarında verilen önemli özelgeler derlendi.

Kurumlar vergisi beyan dönemi, uzatma olmaması halinde yarın akşam sona erecek. Bugün ve yarın en yoğun beyanname verme günleri olacak. Beyannamesini bu iki günde verecek olanlar için, 2024 sonları ve 2025'te verilen bazı özelgeler hatırlatıldı. Tam metinlere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilir.

Holding şirketlerin iştirak hissesi satışında istisna: Holdinge ait iştirak hisselerinin üçüncü kişilere satışı istisna kapsamında, grup içi şirketlere satışı ise kapsam dışıdır. Grup şirketlerinin aktifindeki iştirak hisselerinin satışı ise istisna kapsamındadır. Ancak satış hasılatının yeni iştirak hissesi alımında kullanılması halinde, bu kısım için istisna uygulanmaz.

Yurt içi asgari kurumlar vergisinde teşvik belgesi tarihi: 2 Ağustos 2024'ten önce alınan teşvik belgelerindeki yatırıma katkı tutarları asgari kurumlar vergisinde dikkate alınır. 28 Ocak 2025'te alınan belge için bu mümkün değildir.

Şirkete ait olmayan arsa üzerine bina inşaatı harcamaları: Arsa sahibi adına yapılan inşaat harcamaları indirimli kurumlar vergisine konu edilemez.

Üretim/ihracat kazançlarında indirimli vergi: Müşterek giderler uygun dağıtım anahtarıyla paylaştırılır. Kur farkı, faiz gibi gelirler indirim kapsamında değildir.

KDV Kanunu 11/1-b kapsamında satışlar: Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlar ihracat sayılır ve kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli uygulanır.

Finansman gider kısıtlaması: Vergi ve yasal yükümlülükler öncesi yabancı kaynak/öz kaynak mukayesesi dikkate alınır.

Teknopark kazancı istisnası: İstisna edilen kazancın %3'ü geçici hesaba aktarılır ve girişim sermayesi yatırım fonu payı alımı veya kuluçka merkezlerine sermaye olarak konulur. Sermaye konulan tutarların kuluçka firmalarında kalma süresi sınırı yoktur.

Kısmi bölünmede vergi uyumlu mükellef indirimi: Yeni kurulan şirketin bu indirimden yararlanması için en az 3 yıl faaliyette bulunması ve diğer şartları sağlaması gerekir.

Gelecek aylara/yıllara ait giderlerin enflasyon düzeltmesi: 180 ve 280 hesapları parasal olmayan kıymet olup düzeltmeye tabidir. 2023 döneminden kaynaklanan düzeltme farkı kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyan edilir.

Gelecek aylara/yıllara ait gelirlerin enflasyon düzeltmesi: 480 ve 380 hesapları düzeltilir, 2023 dönemi farkı 'Diğer İndirimler'de gösterilir.

Son Dakika Güncel Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Yarın Sona Eriyor: Özelgelerle Hatırlatmalar - Son Dakika

SON DAKİKA: Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Yarın Sona Eriyor: Özelgelerle Hatırlatmalar - Son Dakika
Advertisement
