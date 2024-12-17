ERZİNCAN'da çalıştığı kuruyemiş dükkanında yediği şeker nefes borusuna kaçan Ahmet Y., iş yeri sahibi Muhammed Akar tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Halitpaşa Caddesi'ndeki bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Çalıştığı iş yerinde Ahmet Y.'nin nefes borusuna yediği şeker kaçtı. Nefes alamayan Ahmet Y.'nin yardımına iş yeri sahibi Muhammed Akar yetişti. Muhammed Akar, Heimlich manevrası uyguladığı Ahmet Y.'nin nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Kuruyemiş Dükkanında Hayati Kurtarma Anı - Son Dakika
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