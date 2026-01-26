Unesco'dan Ödül Alan Körüklü Çizme Ustasından Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e Ziyaret

(AYDIN) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO iş birliğinde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen Kuşadalı körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu, ödül töreninin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanından kültürel miras taşıyıcılarının seçildiği 2025 Yaşayan İnsan Efsaneleri kapsamında körüklü çizme ustalığının bayrağını Kuşadası'nda başarıyla taşıyan Mustafa Karpuzcu, aldığı ödülle yalnızca mesleğini değil, kentin kültürel zenginliğini de ulusal ve uluslararası platformda temsil etti. Usta sanatçı, bu anlamlı başarının ardından Başkan Günel'i ziyaret ederek, kendi elleriyle yaptığı minyatür körüklü çizmeyi hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Günel, "Yaşayan bir kültür değerini makamımda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Mustafa Karpuzcu, geçmişten geleceğe uzanan kültürel mirasımızın en kıymetli temsilcilerinden biri. Kentimize yaşattığı bu gurur için kendisine teşekkür ediyorum. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için her zaman destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Günel'in misafirperverliği ve kültürel mirasa verdiği destek için teşekkür eden Karpuzcu ise "Böylesine köklü değerlerimizi her daim sahiplenen, destekleyen bir belediye başkanına sahip olmak büyük bir şans. Körüklü çizme ustalığını yaşatırken yanımızda olan herkese minnettarım" dedi.