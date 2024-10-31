Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Kayyum Atamasına Tepki - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Kayyum Atamasına Tepki

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum atanmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu ve yargı sürecine siyasi müdahale olduğunu vurguladı.

31.10.2024 18:10  Güncelleme: 18:11
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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Günel, "Kesinleşmiş yargı kararı olmaksızın bir kişinin suçlu kabul edilmesi mümkün değildir. Yargı sürecine siyasi bir müdahalenin varlığı ve olaya özel başka ilden savcı görevlendirilmesi hukuka ve adalete olan güvenin azalmasına neden olmaktadır. Bir an önce yanlıştan dönülmelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Özer için verilen tutuklama kararının ardından Türkiye genelindeki tüm belediye başkanlarını İstanbul'a çağırdı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de çağrıya uyarak İstanbul'a gitti. CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda diğer belediye başkanları ve partililerle bir araya gelen Günel, şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımızın çağrısı üzerine Esenyurt'tayım. Bir hukukçu olarak şunları söylemek istiyorum. Milli irade ile seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Ahmet Özer'in kaçma şüphesi bulunmayan bir kişi olmasına rağmen sabah baskınıyla gözaltına alınması, daha ifade verirken ve yargı süreci bitmeden yerine kayyum atanması, yargıda asıl olan tutuksuz yargılama olmasına rağmen tutuklanması, kesinleşmiş yargı kararı olmaksızın bir kişinin suçlu kabul edilmesi mümkün değilken yargı sürecine siyasi bir müdahalenin varlığı ve olaya özel başka ilden savcı görevlendirilmesi hukuka ve adalete olan güvenin azalmasına neden olmaktadır. Bir an önce yanlıştan dönülmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Kayyum Atamasına Tepki - Son Dakika

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