Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Dünyada Barış ve İstikrar Arıyoruz Ama Ülke İçinde İstikrarsızlık İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Dünyada Barış ve İstikrar Arıyoruz Ama Ülke İçinde İstikrarsızlık İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz

10.04.2026 22:42  Güncelleme: 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ülke içindeki istikrarsızlığa ve siyasi operasyonlara karşı sert eleştirilerde bulundu. Barış arayışının yanı sıra, içerdeki savaşın algı yönetimi çabası olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ortadoğu'da, dünyada barış ve istikrar arıyoruz ama ülke içinde savaş ve istikrarsızlık için elimizden geleni yapıyoruz. Trajikomik ve tek amacı algıyla ayakta kalma çabası. Ülkemize yazık, millete yazık." açıklamasında bulundu.

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Hemşehrilerim, Sevgili Eşim Duygu, Kardeşim Özlem, oğlumuz Ada; dün her birinizin selamını, iyi dileklerini, dayanışma duygularınızı getirdiler. Küçük arkadaşlarımın resimli mesajlarını almaya devam ediyorum. Tüm bunların benim için ne kadar değerli olduğunu anlatamam size. Hepinize çok teşekkür ederim."

Bu süreçlerin kötü olduğu kadar bazen iyi sonuçları da var. Gerçekte sahip olduklarımızın; gerçek olanla yalanın, samimiyetle sahtekarlığın, dostlarla fırsatçıların farkına varıyor insan. Adeta toplumsal bir turnusol testinden geçiyor herkes. Şükürler olsun ki iyi insanlar biriktirmişiz çoğunlukla. Bugün yine yargının, CHP'lilere yönelik hummalı mesaisi ile başladık güne. Bolu Belediyesi'nden başkan yardımcısı ve meclis üyesine gözaltı, Ankara İl Başkanı'na gözaltı, Yenişehir Belediyesi'nden Başkan Yardımcısı ve çalışanlara, toplamda 30 kişiye şafak operasyonu, Üsküdar Belediyesi çalışanlarının mahkemeye sevki... Bu haksız mesailerin, siyasi hedefli işlerin mağduru sadece muhatapları değil, tüm kent insanı! Operasyon tehdidi hissettirilen belediye çalışanının o kentin insanı için hizmet üretmesi mümkün mü sizce? Şu an CHP'li belediyelere yönelik haksız hukuksuz operasyonlarla 33 milyon insanımızın iradesi sakatlanmış ve istikrarlı hizmet almaları engellenmiştir.

Ortadoğu'da, dünyada barış ve istikrar arıyoruz ama ülke içinde savaş ve istikrarsızlık için elimizden geleni yapıyoruz. Trajikomik ve tek amacı algıyla ayakta kalma çabası. Ülkemize yazık, millete yazık. Başta Trump olmak üzere otokrat liderliğin, İsrail gibi bir müttefikle yürütülen organize kötülüğün dünyayı getirdiği durum ortada. Benden olanın değerli, benden olmayanın çöp değeri gördüğü, vahşetin ve katliamın gözler önünde yaşandığı durumlar. Bir Amerikan askerini kurtarmak için İran topraklarına yapılan ve günlerce TV kanallarında anlatılan operasyon; diğer yandan ABD - İran arasında ateşkes ilan edildiği gün katledilen 256 Lübnan vatandaşı insan. On dakikada 256 insan, barış görüşmeleri başladığı anda hem de. Otokratlaşmış, narsist siyasetçilerin olduğu hiçbir yerde 'insanın' önemi yok aslında.

Aydın'daki aynı kişilikteki organize kötülüğün başındaki; yaptığı kötülüklerde önemsedi mi sizleri? Kuşadası Kent Meydanı inşaatını engellemeye çalışırken, inşaatını tamamladığımız otoparkların açılışını engellerken, Toprak Saha'da yaptığımız tiyatro salonu, spor salonu, emekli ve engellilerimiz için yapılan 2. Bahar Merkezi'ni yaşam alanlarını engellemeye çalışırken; bu çabasının aslında ona da destek veren binlerce Kuşadalılıyı engellemek olduğunu önemsedi mi? Hayır!"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ömer Günel, Orta Doğu, Kuşadası, Belediye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:24:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.