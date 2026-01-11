Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Milletin İradesine Sahip Çıkmaya ve Bu Ülkeyi Adaletle Yönetmeye Kararlıyız"

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin Denizli'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Günel, "Milletin iradesine sahip çıkmaya ve bu ülkeyi adaletle yönetmeye kararlıyız" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 80'incisi Denizli'de gerçekleştirildi. Günel de mitinge Kuşadası CHP İlçe Örgütü ile birlikte katıldı.

Günel, yerel yönetimlerdeki başarıların genel iktidar hedefinin en somut göstergesi olduğunu belirterek, "Birlikte güçlüyüz. Milletin iradesine sahip çıkmaya ve bu ülkeyi adaletle yönetmeye kararlıyız" dedi.

Günel, CHP'nin iktidar yürüyüşünde Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde kararlılıkla yoluna devam edeceğinin altını çizdi.