Gözaltına Alınan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Açıklama... "Mücadelem Sadece Haksızlığa Karşı Değil, Kötülüğe ve Kötüye Karşı da Olacak"
Gözaltına Alınan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Açıklama... "Mücadelem Sadece Haksızlığa Karşı Değil, Kötülüğe ve Kötüye Karşı da Olacak"

13.03.2026 12:14  Güncelleme: 13:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması çerçevesinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve bazı belediye yetkilileri gözaltına alındı. Günel, sosyal medya hesabında adalet mücadelesi vereceğini belirtti.

(AYDIN) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avukatlık mesleğine, haksızlığa karşı adalet duygusuyla başladım. Hayatta insanın kendini savunması da varmış. Şimdi anlıyorum ki mücadelem sadece haksızlığa karşı değil, kötülüğe ve kötüye karşı da olacak" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltı kararı verildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avukatlık mesleğine, haksızlığa karşı adalet duygusuyla başladım. Hayatta insanın kendini savunması da varmış. Şimdi anlıyorum ki mücadelem sadece haksızlığa karşı değil, kötülüğe ve kötüye karşı da olacak" ifadesini kullandı.

