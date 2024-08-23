Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, kentsel gelişimin ve dönüşümün planlanması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

23.08.2024 16:30  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, kentsel gelişimin ve dönüşümün planlanması ile ilgili kendisi ile fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Ömer Günel, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği İstanbul'da, Başkan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Günel, İmamoğlu ile başta kentsel dönüşüm olmak üzere yaşama geçirilen sosyal projelerle ilgili olarak sohbet etti.

Ekrem İmamoğlu, ziyareti için Başkan Günel'e teşekkür ederken; Günel ise misafirperverliği ve deneyim paylaşımında bulunma olanağı için İmamoğlu'na teşekkür ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, kentsel gelişim ve dönüşümün planlanması üzerine sohbet ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deneyimlerinden yararlanarak, kentimizde birçok projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Ömer Günel, İstanbul, Kuşadası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement