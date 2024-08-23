Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu ziyaret etti

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, kentsel gelişimin ve dönüşümün planlanması ile ilgili kendisi ile fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Ömer Günel, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği İstanbul'da, Başkan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Günel, İmamoğlu ile başta kentsel dönüşüm olmak üzere yaşama geçirilen sosyal projelerle ilgili olarak sohbet etti.

Ekrem İmamoğlu, ziyareti için Başkan Günel'e teşekkür ederken; Günel ise misafirperverliği ve deneyim paylaşımında bulunma olanağı için İmamoğlu'na teşekkür ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, kentsel gelişim ve dönüşümün planlanması üzerine sohbet ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deneyimlerinden yararlanarak, kentimizde birçok projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.