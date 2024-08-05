Kuşadası Belediye Başkanı: \'Sokak hayvanlarını uyutmayız\'

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Hayvansever hemşehrilerimizin için rahat olsun. Yasa bize 'Sokak hayvanlarını uyutacaksınız' dese dahi böyle bir şey yapmamız söz konusu olamaz" dedi.

Başkan Günel, Kuşadası Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısında, AK Parti tarafından hazırlanan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşması ile ilgili açıklama yaptı.

Değişiklikle hükümetin topu belediyelere attığını söyleyen Günel, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana can dostlarımız olarak gördüğümüz sokak hayvanları ile ilgili pek çok çalışma yaşama geçirdik. 4 personelle devraldığımız hayvan barınağını 33 uzman personelin görev yaptığı, donanımlı bir evcil hayvan rehabilitasyon merkezi haline getirdik. Kısırlaştırma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'miz 450 köpek, 150 kedi, 20 de kanatlı hayvan kapasitesine sahip. Şu anda 158 köpek, 67 kedi, 3 de kanatlı hayvanı konuk ediyoruz. Kapasitemiz var ancak devlet bu düzenlemenin arka planında destekleyici kaynak ve teşvikler sağlamazsa sürecin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil."

Türkiye'de toplam 322 barınak bulunduğunu ve toplam kapasitenin 105 bin olduğunu kaydeden Günel, "4 milyon sokak köpeği olduğunu düşündüğümüzde mevcut barınak sayısı ve öngörülen binde 5'lik bütçe ile bu yasanın uygulanma şansı yoktur. Bu yasal düzenlemenin devlet tarafından desteklenmesi ve belediyelere konu ile ilgili teşvik verilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi'nin 2023 yılında sokak hayvanları için 16 milyon 80 bin lira bütçe aktardığını belirten Günel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayvansever hemşehrilerimizin için rahat olsun"

"Bu rakam bütçemizin binde 18,4'üne tekabül ediyor. Halihazırda dahi bütçenin binde 5'ini ziyadesiyle aşıyorken yasanın öngördüğü biçimde hareket etmemiz halinde ortaya nasıl bir rakam çıkacağını bilemiyoruz. Rehabilitasyon merkezlerinin desteklenmesi gerekiyor. Sokak hayvanlarını en iyi koşullarda yaşatmayı arzulayan bir belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yaşam hakkı için mücadele edeceğiz ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hayvansever hemşehrilerimizin için rahat olsun. Yasa bize 'Sokak hayvanlarını uyutacaksınız' dese dahi böyle bir şey yapmamız söz konusu olamaz."