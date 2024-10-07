Kuşadası Belediye Meclisi'nden 2025 Mali Yılı Bütçesi ve Çevreyi Koruma Kararları

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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde yapıldı. Toplantıda belediyenin 2025 Mali Yılı Performans Programı ile 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı kabul edilirken çevreyi kirleten kişi ve işletmelere, Kabahatler Kanunu'na göre 313 liradan başlayan idari para cezası uygulanması kararı alındı. Başkan Günel, "Kentimize hizmet etmek ve sorunların üstesinden gelmek için çalışıyoruz. Kuşadası'na yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, 2025 Yılı Performans Programı ile 2025 Yılı Ücret ile Vergi, Resim ve Harç Tarifesi başta olmak üzere 1 Ekim'de gerçekleşen ilk oturumda komisyonlara sevk edilen 5 maddeyi karara bağlamak üzere toplandı.

Gelir-gider denkliği sağlanarak oluşturulan Kuşadası Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısında, gelir bütçesi 2 milyar lira, gider bütçesi 1 milyar 900 milyon lira, finansman bütçesi ise 100 milyon lira olarak hesaplandı. Tasarı ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oylanarak kabul edildi. Toplantıda 2025 Mali Yılı Performans Programı ile 2025 Yılı Ücret ile Vergi, Resim ve Harç Tarifesi de oy birliği ile kabul edildi.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Başkan Ömer Günel, ekonomik olarak zor bir dönem yaşandığının altını çizerek "Bu zorluklardan kuşkusuz hepimiz etkileniyoruz. Ancak kentimize hizmet etmek ve sorunların üstesinden gelmek için çalışıyoruz. Kuşadası'na yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Çevreyi kirletenlere para cezası

Belediye Meclisi'nde karara bağlanan bir diğer konu ise çevreyi korumaya yönelik oldu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından evsel katı atıklarını ilgili toplama alanları dışına atarak çevreyi kirleten ve tütün ürünleri atıklarını işletmelerinin önüne atan ve temizlemeyen işletmelere ceza uygulanması yönündeki madde, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu raporu doğrultusunda kabul edildi. Karara göre, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere 4257 sayılı Tütün Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41'inci maddesi uyarınca 313 liradan başlayan idari para cezası uygulanacak.

Toplantının ardından konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yaz aylarında topladığı günlük ortalama katı atık miktarının 450 tonu geçtiğine dikkat çekerek, "Temizlik ekibimiz kentimizin temizliğini ve hijyenini sağlamak için canla başla çalışıyor. Ama başta esnafımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin bu konuda özenli davranması gerekiyor. Temizlik gibi kentimizi yakından ilgilendiren bir konuda siyasi birlikteliğe ihtiyacımız var. Çöplerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmak da elbette ki siyasi bir karardır. Ancak Kuşadası'nı seven insanlar olarak bizim kararımız çevremizi korumak için gerekli hassasiyeti göstermek yönündedir. Bu işi hep birlikte sahiplenmemiz ve takipçisi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 2025 yılı bütçesinin ilçeye hayırlı olması temennisinde de bulunan Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, ülke genelinde yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen Belediye'nin yatırım yapan ve yapmaya devam eden bir belediye olduğunun altını çizerek, "Bütçenin hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.