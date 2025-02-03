Kuşadası Belediye Meclisi Toplantısında Balıkçılar Kahvesi ve Spor Desteği Gündemde

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde yapıldı. Günel, "Bugüne kadar Balıkçılar Kahvesi'ni alt kiracılar yoluyla işleterek gelir elde eden Kooperatif yönetimi, birilerinin yönlendirmesi ile Balıkçılar Kahvesi'ni kente kazandırmamızı 3 yıldır engelledi. Ancak bana değil, Kuşadası'na kaybettirdi. Balıkçılar Kahvesi kimsenin şahsi malı değildir. Kuşadası'na ve Kuşadalılara aittir" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı, Davutlar Mahallesi Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Kuşadası Belediyesi'nin yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Balıkçılar Kahvesi'nin Arya A.Ş tarafından işletilmesi konusu da karara bağlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Ömer Günel, uzun yıllardır Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından alt kiracılar yoluyla işletilen Balıkçılar Kahvesi'ni modern bir tesis olarak kente yeniden kazandırmak üzere çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Ömer Günel "Balıkçı esnafımız bizim için çok değerli ve onları seviyoruz. Bugüne kadar da gerek malzeme desteği sağlanması, gerekse de balıkçı barınağının fiziki koşullarının düzeltilmesi gibi konularda her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar Balıkçılar Kahvesi'ni alt kiracılar yoluyla işleterek gelir elde eden Kooperatif yönetimi, birilerinin yönlendirmesi ile Balıkçılar Kahvesi'ni kente kazandırmamızı 3 yıldır engelledi. Ancak bana değil, Kuşadası'na kaybettirdi. Balıkçılar Kahvesi kimsenin şahsi malı değildir. Kuşadası'na ve Kuşadalılara aittir" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında, turizm fuarlarına katılım konusu da görüşülerek 19-21 Şubat tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenecek Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı ile Mart ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşecek ITB Berlin Fuarı'na katılım kararı alındı.

Spora destek

Toplantıda "Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz" sloganı ile açtığı spor okullarında farklı yaş gruplarından çocuk ve kadınları sporun farklı dalları ile buluşturan Kuşadası Belediye Spor Kulübü'ne 3 milyon 500 bin TL nakdi yardım yapılması, karara bağlandı. Öte yandan Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı'na (KEGEV) bağlı Naci Akdoğan Koleji Spor Kültür Kompleksi'nin, Belediye tarafından düzenlenecek kültür, sanat ve spor aktivitelerine ev sahipliği yapmaya devam edebilmesi için kira süresinin uzatılması kararı alındı.

"Çalışma başlar başlamaz Sokak Festivali'nden elde ettiğimiz geliri ağaçlandırma çalışmalarına aktaracağız"

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise 11-13 Ekim arasında Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından düzenlenen 3'üncü Sokak Festivali'nin tadım noktalarından elde edilen 267 bin TL'lik gelirin, 29 Haziran'da Kuşadası'nı da içine alan bölgede meydana gelen orman yangınında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için kullanılması oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'nün henüz ilçe sınırları içerisinde kalan bölgenin ağaçlandırma çalışmalarına başlamadığını ve bu nedenle de konu ile ilgili bağış kabul etmediğini ifade eden Başkan Ömer Günel, "Çalışma başlar başlamaz Sokak Festivali'nden elde ettiğimiz geliri ağaçlandırma çalışmalarına aktaracağız" dedi.

Toplantının ardından Günel, belediye meclis üyeleri ve toplantıyı izlemek üzere gelen hemşehrileri ile birlikte Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Parkı'nın içerisinde yapımı sürmekte olan İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi binasını ziyaret etti. Merkezin kısa süre içersisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, "İçerisinde kafeterya, kitap kafe, dinlenme alanları gibi pek çok bölümün bulunacağı merkezimiz, sunacağı ücretsiz hizmetlerle hem emekli hem de genç hemşehrilerimize yıl boyunca sosyalleşme imkanı sağlayacak" diye konuştu.