Kuşadası Belediye Tiyatrosu \'Kadın Sığınağı\' ile Ödül Aldı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği "Kadın Sığınağı" adlı oyun, 24'üncü Direklerarası Seyircileri Ödülleri'nde "Sezonun Dikkat Çeken Oyunu" ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Kuşadası Belediye Tiyatrosu adına Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan aldı.

Kurulduğu günden bu yana kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı ve kursiyerlerin sahnelediği "Kadın Sığınağı" isimli oyunla ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

24'üncü Direklerarası Seyircileri Ödülleri kapsamında verilen "Sezonun Dikkat Çeken Oyunu" ödülü, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen törenle Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan'a takdim edildi.

Farklı illerden gelen birçok tiyatro grubu ve yönetmenin katıldığı törende konuşan Mehmet Turan, "Kadına yönelik şiddet konusunu ele aldığımız iki perdelik oyunumuzda emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum. Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz" diye konuştu.